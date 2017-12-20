Полиция ищет очевидцев: неизвестный выстрелил в кота
20 декабря 2017 г., 16:28
Полиция просит помощи очевидцев, которые видели, как в Вяндра две недели назад в кота стреляли из пневматического оружия, пишет Pärnu Postimees.
Во вторник, 5 декабря, между 8 и 17 часами в Вяндра на улице Лоху из пневматического оружия один раз выстрелили в кота. В результате у животного повреждена передняя лапа.
В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным и полиция просит очевидцев для выяснения всех обстоятельств инцидента позвонить по телефону 5343 5613.