Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Полиция ищет очевидцев: неизвестный выстрелил в кота

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
Пневматическое ружье. | ФОТО: Scanpix

Полиция просит помощи очевидцев, которые видели, как в Вяндра две недели назад в кота стреляли из пневматического оружия, пишет Pärnu Postimees.

Во вторник, 5 декабря, между 8 и 17 часами в Вяндра на улице Лоху из пневматического оружия один раз выстрелили в кота. В результате у животного повреждена передняя лапа.

В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным и полиция просит очевидцев для выяснения всех обстоятельств инцидента позвонить по телефону 5343 5613.

Наверх