Председательство Эстонии в ЕС оказалось на 7 млн евро дешевле

«Мне очень приятно говорить о том, что благодаря оптимизации расходов и привлечению партнеров 7 миллионов евро вернутся обратно в государственный бюджет», - подтвердила BNS руководитель команды по организации председательства Эстонии в Совете ЕС Пирет Лиллевяли.

В том числе, на проведения Цифрового саммита была потрачено меньше, чем запланировано - примерно 3,4 миллиона вместо 4 миллионов. Лиллевяли пояснила, что это связано с решением Великобритании выйти из ЕС и ее отказом председательствовать в совете. В результате на полгода сдвинулась очередь стран-председателей и заметно сократилась статья расходов на персонал.

На 2014-2018 гг. в бюджете председательства Эстонии было запланировано 74,9 миллионов евро, и 4 дополнительных миллиона для проведения Цифрового саммита.

Лиллевяли также поблагодарила многочисленных спонсоров, поддержавших мероприятия в период председательства, например, выделивших автомобили под нулевую аренду для обслуживания прибывающих в Эстонию гостей.

Председательство Эстонии в Совете Европейского Cоюза продолжается с 1 июля до 31 декабря. Далее председателем в совете Европейского Cоюза станет Болгария.