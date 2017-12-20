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Фото: Керсти Кальюлайд подарили чудо-кресло

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Производитель мягкой мебели Antsla-Inno подарил сегодня президенту республики Керсти Кальюлайд особое мягкое кресло с откидывающейся спинкой. У кресла несколько дополнительных функций, в том числе на нем можно качаться и лежать, пишет Lõuna Postimees.

Президент посетила предприятие в ходе своего трехдневного визита по югу Эстонии. Фирма Antsla-Inno, занимающаяся производством и продажей мягкой мебели, дает работу 185 сотрудникам, оборот нетто в этом году превысил 1,3 млн евро в месяц. Основная часть продукции идет на экспорт.

Президент начала свой визит в самоуправления, преобразованные в результате административной реформы, со вчерашнего посещения Валга. В течение трех дней она встретится с членами волостных собраний Тырва, Отепя, Антсла, Рыуге и Валга, а также с местными предпринимателями и общественными деятелями.

Сегодня Керсти Кальюлайд встретится с членами волостных собраний и с руководителями волостей Антсла и Рыуге, а также со спасателями-волонтерами из Рыуге. Завтра она встретится с членами валгаского горсобрания и с руководителями волости, а затем посетит Валгаскую больницу.

Завтра после полудня президент Кальюлайд встретится со своим латвийским коллегой Раймондсом Вейонисом на границе Валги и Валки. Кальюлайд вместе с Вейонисом посетят центр профессионального обучения Валгамаа, затем главы государств примут участие в праздновании десятой годовщины присоединения Балтийских стран к Шенгенскому соглашению.

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