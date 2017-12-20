СМИ: авиабазу Эмари модернизируют для размещения истребителей-невидимок

В общей сложности США в 2018 году инвестируют в различные авиабазы в Европе 214 млн долларов, а расширение баз в Эстонии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Румынии и Словакии позволит регулярно размещать на них многофункциональные истребители F-22 Raptor и новейший F-35 Lightning II, изготовленные с применением технологий малозаметности, передает Rus.err.

Ранее сообщалось, что соответствующая статья расходов внесена в закон о военном бюджете США 2018 года.

Закон дает американским ВВС полномочия покупать землю и строить военные базы за пределами США, средства выделяются в рамках "Европейской инициативы сдерживания", принятой в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Министерство обороны Эстонии ранее сообщило, что инвестиции в авиабазу Эмари будут делаться в зависимости от потребностей НАТО, конкретные сроки строительства пока уточняются.