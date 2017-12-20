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СМИ: авиабазу Эмари модернизируют для размещения истребителей-невидимок

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Истребитель Eurofighter Typhoon. | ФОТО: Scanpix

13,9 млн долларов, которые США выделят в следующем году на модернизацию эстонской авиабазы Эмари, в том числе предназначены для создания инфраструктуры, позволяющей регулярно принимать американские истребители F-22 и F-35, изготовленные по технологии "стелс", сообщает издание The Times.

В общей сложности США в 2018 году инвестируют в различные авиабазы в Европе 214 млн долларов, а расширение баз в Эстонии, Латвии, Венгрии, Норвегии, Румынии и Словакии позволит регулярно размещать на них многофункциональные истребители F-22 Raptor и новейший F-35 Lightning II, изготовленные с применением технологий малозаметности, передает Rus.err.

Ранее сообщалось, что соответствующая статья расходов внесена в закон о военном бюджете США 2018 года.

Закон дает американским ВВС полномочия покупать землю и строить военные базы за пределами США, средства выделяются в рамках "Европейской инициативы сдерживания", принятой в 2014 году после аннексии Крыма Россией.

Министерство обороны Эстонии ранее сообщило, что инвестиции в авиабазу Эмари будут делаться в зависимости от потребностей НАТО, конкретные сроки строительства пока уточняются.

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