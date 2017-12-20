Еврокомиссия выделит эстонским фермерам экстренную помощь из-за дождливой осени

Как передает Rus.ERR со ссылкой на представительство ЕК в Эстонии, помимо экстремальных погодных условий в период уборки урожая с августа по октябрь, ранний снег и похолодание создали особенно неблагоприятные условия для посева. В результате сельхозпроизводители в пострадавших районах понесут особенно большие потери.

В общей сложности между странами Балтии и Финляндией распределят пакет экстренной помощи в размере 15 млн евро, из которых Эстония получит 1,34 млн.

Кроме того, всем четырем государствам разрешат выплатить дополнительные субсидии сельхозпроизводителям в размере, равном субсидиям из средств ЕС.