Будьте осторожны: в Эстонии два интернет-магазина оставляют покупателей без оплаченных товаров

Клиенты пожаловались, что заказанные товары из продающего строительные материалы и товары Baumax невозможно получить в указанный срок и деньги покупателям не возвращают. Baumax рекламируют наличие гарантии OstuKaitse, то есть, если Baumax не доставит товар или не вернут деньги, клиент сможет предъявить свои претензии Ostukaitse OÜ, которые гарантируют 100% возврат денег. Но Baumax не числится в списке сертифицированных интернет-магазинов Ostukaitse OÜ. Кроме того, OÜ Baumax Eesti был внесен Комиссией по потребительским спорам в список не исполнивших решения комиссии торговцев в связи с невозвратом денег потребителям. Департамент не получил от фирмы достаточных объяснений и производство в их отношении продолжается.

В департамент также обращались с жалобами на интернет-магазин Fokus.ee OÜ, который торгует большим ассортиментом товаров от продуктов питания до техники. Клиенты пожаловались, что торговец не доставляет за предусмотренный срок товар и у покупателей нет возможности связаться с продавцом. Компания признала свою неспособность выполнить заказы, но не дает четкой информации о том, когда и как она намерена выполнять свои обязательства перед потребителями. В то же время на сайте не сообщается, что с выполнением заказов могут возникнуть проблемы и потребители по-прежнему могут заказывать товары. Департамент выясняет все обстоятельства произошедшего в рамках производства.

Департамент рекомендует покупателям учитывать в их экономических интересах вышеприведенные обстоятельства и перед покупкой в этих интернет-магазинах рассмотреть другие альтернативы.