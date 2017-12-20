Премьер-министр встал на защиту ПБК: «Конечно, я дам им интервью»

Премьер-министр подчеркнул, что важно донести информацию до как можно большего количества жителей Эстонии.

«Если ПБК попросят интервью, разумеется, я дам им интервью. По-моему, это делали все эстонские политики, и я думаю, это правильно. В то же время мне известно, что в Эстонии есть и другие ведомства - например, Спасательный департамент, - которые видели в ПБК возможность донести информацию и до тех жителей, которые в Эстонии говорят на русском языке. Я думаю, что и это правильно», - сказал Ратас.

Депутат Рийгикогу от Партии реформ, эксперт в области разведки Ээрик-Нийлес Кросс, задавая вопрос Ратасу, отметил, что основы политики безопасности Эстонии, одобренные Ратасом, говорят о том, что против Эстонии ведется агрессивная информационная война, в том числе и посредством телеканалов на русском языке. «Вы вообще согласны с тем, что против Эстонии ведется такая агрессивная информационная деятельность, в том числе и посредством российских телеканалов?», - спросил Кросс.

Ратас дал пространный ответ, в котором затронул и саммит в Африке, сказав, что угроза информационной войны, разумеется, есть, но при этом и члены Рийгикогу, и члены правительства должны активно делиться с журналистами информацией, касающейся всевозможных сфер и тем, в том числе и для информирования иноязычного населения.

Кросс вновь спросил, является ли ПБК проблемой.

Ратас на это ответил, что, по его мнению, ПБК, несомненно, должен освещать то, что происходит в Эстонии. «ПБК присутствует на пресс-конференциях правительства уже с начала 2000 годов. Признаю, что телеканал тщательно освещал деятельность правительства», - сказал Ратас. По мнению премьер-министра, вопрос на самом деле заключается в том, как увеличить аудиторию ETV+. «Потому что я не знаю, как вы, но я бы рейтингом в 0,6 процента, который у них сейчас, не удовлетворился», - заметил он.

На вопрос бывшего премьер-министра Таави Рыйваса, в курсе ли вообще Ратас, что ПБК - в определенном смысле враждебный пропагандистский канал, Ратас ответил, что он этот телеканал не смотрит.

«Если судить по моему опыту интервью с ними, то я ни разу не встречал со стороны журналистов какой-либо враждебности в отношении Эстонии, какого-либо высмеивания. В тех интервью, которые были сделаны со мной, я действительно этого не встречал. Я как раз сейчас пойду на встречу с журналистами. Там будет и ПБК. И что нам сделать, закрыть двери и сказать, чтобы не приходили?», - удивился Ратас.