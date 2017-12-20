Tallink ведет переговоры о продаже
20 декабря 2017 г., 18:51
По данным газеты Äripäev, компания Tallink начала переговоры со своим потенциальным покупателем, и первые соглашения уже заключены.
По данным двух причастным к сделке банкирам, переговоры о продаже Tallink вступили в активную фазу, и было заключено неразглашаемое соглашение, содержание которого нельзя комментировать, передает сообщение издания новостной портал rus.err.ee.
Будущим возможным собственником компании Tallink называют британские предприятия Terra Firma, Arcus Indrastructure Partners и State Investments, а американскую компанию Morgan Stanley.