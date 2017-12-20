Tallink ведет переговоры о продаже

По данным двух причастным к сделке банкирам, переговоры о продаже Tallink вступили в активную фазу, и было заключено неразглашаемое соглашение, содержание которого нельзя комментировать, передает сообщение издания новостной портал rus.err.ee.

Будущим возможным собственником компании Tallink называют британские предприятия Terra Firma, Arcus Indrastructure Partners и State Investments, а американскую компанию Morgan Stanley.