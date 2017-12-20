США внесли в «список Магнитского» Кадырова и еще четырех россиян

В 2012 году уже бывший президент США Барак Обама подписал "закон Магнитского", который предусматривает визовые и финансовые санкции в отношении российских чиновников, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти Магнитского и к другим нарушениям прав человека.

В конце декабря 2016 года Обама подписал указ, который придал мировой статус "закону Магнитского", что позволило вносить в санкционные списки граждан любых стран, заподозренных американскими властями в нарушении гражданских прав.

В январе этого года в расширенный "список Магнитского" были включены глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, Андрей Луговой, Станислав Гордиевский, Дмитрий Ковтун и Геннадий Плаксин.

Сотрудник фонда Hermitage Capital и партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского - Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун - заявили, что Магнитского арестовали после того, как тот вскрыл коррупционные схемы, к которым оказались причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.