Из Центристской партии исключили Прийта Кутсера
20 декабря 2017 г., 19:31
Руководство Центристской партии сегодня приняло решение исключить из партии Прийта Кутсера.
Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что решение было вызвано клеветническим и безобразным содержанием постов в соцсетях Прийта Кутсера.
«В уставе Центристской партии говорится, что член партии должен воздерживаться от действий и заявлений, наносящих ущерб репутации Центральной партии, и уважать общепризнанные принципы политической культуры», - сказал Ханимяги.