Из Центристской партии исключили Прийта Кутсера

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что решение было вызвано клеветническим и безобразным содержанием постов в соцсетях Прийта Кутсера.

«В уставе Центристской партии говорится, что член партии должен воздерживаться от действий и заявлений, наносящих ущерб репутации Центральной партии, и уважать общепризнанные принципы политической культуры», - сказал Ханимяги.