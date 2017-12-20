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Из Центристской партии исключили Прийта Кутсера

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ФОТО: Eero Vabamägi

Руководство Центристской партии сегодня приняло решение исключить из партии Прийта Кутсера.

Пресс-секретарь Центристской партии Андре Ханимяги сказал Postimees, что решение было вызвано клеветническим и безобразным содержанием постов в соцсетях Прийта Кутсера.

«В уставе Центристской партии говорится, что член партии должен воздерживаться от действий и заявлений, наносящих ущерб репутации Центральной партии, и уважать общепризнанные принципы политической культуры», - сказал Ханимяги.

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