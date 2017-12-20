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Житель Эстонии пытался обменять в банке фальшивые деньги

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Фальшивые деньги. Фото иллюстративное | ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/EMF

В Пярну в банковской конторе на улице Рюйтли сотруднику банка для замены дали 20-евровую купюру с признаками, указывающими на подделку. Полиция для расследования случившегося начала уголовное производство, пишет Pärnu Postimees.

Прокурор Мерри Тийтус сказала, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования. В Пярнумаа в этом году поддельные денежные купюры обнаруживались десяток раз. В большинстве случаев речь шла о 50-евровой денежной купюре.

«Каких-то значительных перемен в сравнении с прошлыми годами нет, примерно столько же поддельных денежных купюр обнаруживается каждый год. В избежании попадания фальшивых денег в оборот важно, чтобы торговцы были внимательны при приеме денег и проверяли защитные элементы, - говорит Тийтус. - Если фальшивые деньги уже несколько раз поменяли владельца и подделка раскрывается только в банке, найти фальшивомонетчика и призвать его к ответственности очень сложно».

Проверить купюру на подлинность можно и самостоятельно с помощью защитных элементов. Смотрите подробнее здесь.

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