Житель Эстонии пытался обменять в банке фальшивые деньги

Прокурор Мерри Тийтус сказала, что все обстоятельства случившегося будут выяснены в ходе расследования. В Пярнумаа в этом году поддельные денежные купюры обнаруживались десяток раз. В большинстве случаев речь шла о 50-евровой денежной купюре.

«Каких-то значительных перемен в сравнении с прошлыми годами нет, примерно столько же поддельных денежных купюр обнаруживается каждый год. В избежании попадания фальшивых денег в оборот важно, чтобы торговцы были внимательны при приеме денег и проверяли защитные элементы, - говорит Тийтус. - Если фальшивые деньги уже несколько раз поменяли владельца и подделка раскрывается только в банке, найти фальшивомонетчика и призвать его к ответственности очень сложно».

Проверить купюру на подлинность можно и самостоятельно с помощью защитных элементов. Смотрите подробнее здесь.