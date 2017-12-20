Горсобрание Кохтла-Ярве повысило зарплаты высшим чиновникам до 4000 евро

Мэр Людмила Янченко и председатель горсобрания Рийна Иванова с нового года будут получать по 4000 евро в месяц, став одними из самых высокоплачиваемых руководителей местных самоуправлений в Эстонии, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Кроме этого, для них предусмотрена компенсация за использование личного автомобиля в размере до 335 евро в месяц и использование мобильного телефона без лимита.

Четыре вице-мэра города - Нина Алексеева, Виталий Бородин, Денис Вершинин и Вийве Кесккюла - будут получать ежемесячно вместо нынешних 2620 евро по семь минимальных зарплат, то есть по 3500 евро.

По словам корреспондента "Актуальной камеры", на сессии горсобрания было шумно: группа активных жителей Кохтла-Ярве протестовала против повышения зарплаты руководителям города, считая это решение несправедливым и не соответствующим тенденциям развития Кохтла-Ярве.