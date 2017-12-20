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В лондонском аэропорту задержан подозреваемый в терроризме гражданин Швеции

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Аэропорт Станстед. | ФОТО: Scanpix

Антитеррористическое подразделение полиции Великобритании задержало в аэропорту Станстед гражданина Швеции, которого подозревают в терроризме, сообщает Sky News.

34-летнего мужчину, который прилетел рейсом из Стокгольма, задержали по подозрению во владении веществом, предназначенном для осуществления или подготовки террористических актов.

О каком веществе идет речь, в полиции не уточнили.

Мужчину пока держат под стражей в отделении полиции Эссекса.

Антитеророристичний подразделение полиции продолжает расследование по факту задержания.

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