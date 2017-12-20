В лондонском аэропорту задержан подозреваемый в терроризме гражданин Швеции

34-летнего мужчину, который прилетел рейсом из Стокгольма, задержали по подозрению во владении веществом, предназначенном для осуществления или подготовки террористических актов.

О каком веществе идет речь, в полиции не уточнили.

Мужчину пока держат под стражей в отделении полиции Эссекса.

Антитеророристичний подразделение полиции продолжает расследование по факту задержания.