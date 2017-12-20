В лондонском аэропорту задержан подозреваемый в терроризме гражданин Швеции
20 декабря 2017 г., 21:11
Антитеррористическое подразделение полиции Великобритании задержало в аэропорту Станстед гражданина Швеции, которого подозревают в терроризме, сообщает Sky News.
34-летнего мужчину, который прилетел рейсом из Стокгольма, задержали по подозрению во владении веществом, предназначенном для осуществления или подготовки террористических актов.
О каком веществе идет речь, в полиции не уточнили.
Мужчину пока держат под стражей в отделении полиции Эссекса.
Антитеророристичний подразделение полиции продолжает расследование по факту задержания.