Минимальный оклад учителей в Эстонии вырастет на 100 евро

Сейчас минимальный оклад учителя составляет 1050 евро в месяц. По состоянию на ноябрь 2017 года в общеобразовательных школах Эстонии работали 12 372 учителя.

Повышение минимального оклада учителей производится в соответствии с целью правительства о повышении к 2019 году средней заработной платы учителей до 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии.