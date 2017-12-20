Минимальный оклад учителей в Эстонии вырастет на 100 евро
20 декабря 2017 г., 21:38
Правительство утвердит с 1 января 2018 года размер минимального оклада учителей основной школы и гимназии, работающих с полной нагрузкой, в размере 1150 евро в месяц, что означает, что минимальная ставка оклада учителя, в сравнении с 1 января 2017 года вырастет на 100 евро.
Сейчас минимальный оклад учителя составляет 1050 евро в месяц. По состоянию на ноябрь 2017 года в общеобразовательных школах Эстонии работали 12 372 учителя.
Повышение минимального оклада учителей производится в соответствии с целью правительства о повышении к 2019 году средней заработной платы учителей до 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии.