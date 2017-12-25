TOP-25: что читали на Rus.Postimees в этом году

В уходящем году читатели Rus.Postimees помогали искать людей, сопереживали “Субарику”, помогали детям, нуждающимся в помощи, возмущались бесцеремонностью понаехавших и языковой дискриминацией, радовались грандиозным аттракционам и интересовались тем, как превратить хрущевку в конфетку. Представляем вашему вниманию TOP-25 наших новостей, которые вы читали больше всего.
1. Фото и видео: в центре Таллинна полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине
В последний день октября в Таллинне на площади Вабадузе полицейский выстрелил в человека, который бродил по Старому городу и размахивал двумя ножами. Мужчина, оказавшийся братом одного из богатейших людей Эстонии, позже скончался в больнице. Его гибель вызвала яростную дискуссию о необходимости столь жестких действий полиции.
2. Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!
Предприниматели продолжали страдать от санкций. Руководитель ведущего в Эстонии предприятия по вылову креветок Reyktal AS Мати Саревет, в сердцах комментируя российский запрет на импорт, пообещал найти новый рынок, если россиянам их продукция не нужна.
3. Пропавшая 21-летняя Диана найдена мертвой
В начале ноября в Пыльвамаа исчезла 21-летняя девушка. Полиция сообщила, что ее жизнь может быть в опасности. Через некоторое время она была найдена мертвой. Уходя из дома, Диана оставила прощальную записку, следов насилия обнаружено не было.
4. Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна
Почти полтонны гашиша в грузовике мужчины предпенсионного возраста! Postimees рассказал об извилистом пути наркотиков на российский рынок через Эстонию. А эстонская таможня на этот раз не сплоховала.
5. Жизнь музыканта, которому стало плохо на фестивале в Хаапсалу, спасти не удалось
На фестивале "Августовский блюз" солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко резко стало плохо прямо во время выступления. Жизнь музыканта оборвалась внезапно несмотря на все усилия медиков, которые делали ему массаж сердца около получаса.
6. Видео: полиция задержала пенсионерку Валентину из Ласнамяэ по прозвищу «Субарик»
Злостная нарушительница и возмутительница спокойствия ласнамяэских водителей Валентина по прозвищу Субарик не только удостоилась отдельной группы в Фейсбуке, но и вызвала пристальное внимание полиции. Видео с ее задержанием пользовалось на нашем портале оглушительной популярностью.
7. Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?
Изменения при заполнении налоговых деклараций будоражили наших читателей в начале года. Интересно представить себе, что будет твориться, когда дорогие читатели станут заполнять декларации после введения еще более радикальных изменений. В любом случае мы будем держать вас в курсе.
8. Смотреть всем! Cкоро в Эстонии откроются грандиозные аттракционы
Фонд развития предпринимательства пообещал выделить 15 млн евро на создание семи семейных аттракционов. Одним из них станет развлекательный центр «Sea Star» для всей семьи, который объединит под одной крышей океанариум, водный центр, парк развлечений, научный центр, центр погружений с аквалангом и внутренний пляж. Нам тоже интересно!
9. Шок - это по-нашему: с сегодняшнего дня в Эстонии пьяным водителям объявлена война
Изменения в Пенитенциарном кодексе изрядно напугали потенциальных нарушителей: пьяных водителей-рецидивистов или совершивших аварии с тяжелыми последствиями теперь приговаривают к шоковому заключению.
10. Заведующая популярным магазином одежды запретила сотрудникам общаться друг с другом по-русски
А еще мы изучали жалобы наших читателей и искали вместе с ними справедливости. В этом скандальном случае для читательницы Rus.Postimees, родным языком которой является русский, отказ следовать распоряжению начальницы - говорить с такими же русскоязычными коллегами только на эстонском языке - обернулся скандалом и потерей работы.
11. Жуткое видео: поезд сбил мужчину с ребенком
Безответственный папа умудрился устроить своему сыну незабываемое 1 сентября, фактически бросившись с ним под поезд. К счастью, все обошлось, но испугаться успели все.
12. Полиция: объявленный в розыск Виктор был найден мертвым
В марте полиция объявила в розыск пропавшего в Тарту 47-летнего Виктора, уехавшего на автомобиле в неизвестном направлении. Наши читатели активно делились репостами, пытаясь помочь, однако поиски привели к печальному открытию.
13. Администрация Трампа выпустила озадачивающее заявление о месте украинского конфликта
Администрация Трампа вызвала недоумение читателей, когда после телефонных переговоров Трампа с украинским президентом выступила с заявлением, в котором признается участие России в конфликте на Украине. Однако место боевых действий было указано неправильно. Бывает.
14. Двухмесячный Арсений из Таллинна нуждается в срочной операции за границей
Читатели Rus.Postimees всегда готовы прийти на помощь тем, кому она действительно нужна. Особенно, если речь идет о детях. Благодаря вам чуть позже мы смогли написать, что мальчик успешно восстанавливается.
15. Фото и видео: из-за урагана «Офелия» Эстония погрузилась во тьму
"О, милая Офелия, о нимфа!" Погрузившая Таллинн в непроглядный мрак. Европейские ураганы не часто доходят до нас, поэтому стремительное наступление тьмы до глубины души поразило не только наших читателей, но и дорогую редакцию.
16. Интернет гудит из-за видео задержания мужчин в Йыхви: полиция прокомментировала инцидент
"Шли спокойно, никого не трогали, и вдруг полиция стала запихивать его в машину насильно". Бывает ли такое на самом деле? В этом мы и пытались разобраться, отталкиваясь от популярного поста в Фейсбуке.
17. Российская журналистка: местные русские в Эстонии выглядят очень отстало
«У них китайские мешковатые стретч-джинсы, женщины часто носят кожаные плащи как по моде 20-летней давности. Плохая кожа, рыхлые поры, кривые зубы, отечность, дурные прически», - охарактеризовала нас с вами гастролирующая "звезда". Публика оценила.
18. Правительство изменит формулу расчета: размер пенсий будет зависеть не от зарплаты, а от рабочего стажа
Для того, чтобы обеспечить солидарность пенсий, кабинет правительства решил изменить формулу расчета пенсий. У читателей случился разрыв шаблона, и они, заподозрив подвох, ринулись изучать подробности. Если кто забыл, после вступления в силу пенсионной реформы человек сможет сам выбирать возраст выхода на пенсию.
19. Застреленный в центре Таллинна мужчина написал ночью в соцсетях: я и моя семья мертвы
«Me and my family dead. Please make it count.» («Я и моя семья мертвы. Имейте в виду»). После нелепой гибели еще молодого человека многие пытались понять, что подтолкнуло его к столь эксцентричному поведению.
20. Ушедший на работу и пропавший 33-летний мужчина найден мертвым
В конце ноября все искали ушедшего утром на работу и пропавшего 33-летнего Сийма. Нашли, но не успели спасти. Признаков насилия на теле обнаружено не было.
21. На встрече Тиллерсона с Лавровым произошел неловкий момент
На очередном мероприятии члены американской делегации, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вытолкали российских и американских журналистов, не дав им дослушать. "Почему вы их заткнули?" - раздраженно поинтересовался он.
22. Открылись новые подробности смерти рабочего на строительном объекте Merko
И опять преждевременная гибель молодого мужчины задела чувства наших читателей. 35-летний строитель упал с высоты четвертого этажа, пытаясь удержать расшатавшиеся строительные леса.
23. Названа предположительная причина смерти пятилетнего Вани
Трагическая гибель ребенка из Латвии, ушедшего из дома и заблудившегося в лесу, сделала больно не только нашим соседям. На протяжении нескольких месяцев публикации о нем привлекали внимание читателей.
24. Малайзийцы требуют выдать им Рыйваса
Нет, наших читателей не интересует политика. Разве что бывший премьер-министр влипнет в какой-нибудь секс-скандал. Правда, спустя всего несколько месяцев Рыйвас вновь в строю и с умным видом задает действующему премьеру вопросы о пропаганде на ПБК.
25. Никто не верил, что ему удастся превратить хрущевку в конфетку. Но смотрите сами…
Всем бы иметь такие золотые руки! Чудесные превращения в нашей жизни тоже случаются, а новости бывают не только мрачными. Так давайте же преобразовывать неприглядную реальность в восхищающую нас красоту и сделаем все, чтобы TOP-25 в следующем году выглядел куда более оптимистично! Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий, делитесь с нами вашими печалями и радостями! Лучше радостями.