TOP-25: что читали на Rus.Postimees в этом году

1. Фото и видео: в центре Таллинна полиция открыла огонь по вооруженному ножами мужчине

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В последний день октября в Таллинне на площади Вабадузе полицейский выстрелил в человека, который бродил по Старому городу и размахивал двумя ножами. Мужчина, оказавшийся братом одного из богатейших людей Эстонии, позже скончался в больнице. Его гибель вызвала яростную дискуссию о необходимости столь жестких действий полиции.

2. Эстонский креветочный король о запрете России: здравый ум там давно потерян!

Предприниматели продолжали страдать от санкций. Руководитель ведущего в Эстонии предприятия по вылову креветок Reyktal AS Мати Саревет, в сердцах комментируя российский запрет на импорт, пообещал найти новый рынок, если россиянам их продукция не нужна.

3. Пропавшая 21-летняя Диана найдена мертвой

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В начале ноября в Пыльвамаа исчезла 21-летняя девушка. Полиция сообщила, что ее жизнь может быть в опасности. Через некоторое время она была найдена мертвой. Уходя из дома, Диана оставила прощальную записку, следов насилия обнаружено не было.

4. Двойное дно грузовика скрывало тайную жизнь жителя Таллинна

Почти полтонны гашиша в грузовике мужчины предпенсионного возраста! Postimees рассказал об извилистом пути наркотиков на российский рынок через Эстонию. А эстонская таможня на этот раз не сплоховала.

5. Жизнь музыканта, которому стало плохо на фестивале в Хаапсалу, спасти не удалось

На фестивале "Августовский блюз" солисту украинской группы Ivan Blues & Friends Ивану Денисенко резко стало плохо прямо во время выступления. Жизнь музыканта оборвалась внезапно несмотря на все усилия медиков, которые делали ему массаж сердца около получаса.

6. Видео: полиция задержала пенсионерку Валентину из Ласнамяэ по прозвищу «Субарик»

ФОТО: Скриншот с видео

Злостная нарушительница и возмутительница спокойствия ласнамяэских водителей Валентина по прозвищу Субарик не только удостоилась отдельной группы в Фейсбуке, но и вызвала пристальное внимание полиции. Видео с ее задержанием пользовалось на нашем портале оглушительной популярностью.

7. Что нужно знать о подаче декларации о доходах в этом году?

Изменения при заполнении налоговых деклараций будоражили наших читателей в начале года. Интересно представить себе, что будет твориться, когда дорогие читатели станут заполнять декларации после введения еще более радикальных изменений. В любом случае мы будем держать вас в курсе.

8. Смотреть всем! Cкоро в Эстонии откроются грандиозные аттракционы

ФОТО: Meritäht

Фонд развития предпринимательства пообещал выделить 15 млн евро на создание семи семейных аттракционов. Одним из них станет развлекательный центр «Sea Star» для всей семьи, который объединит под одной крышей океанариум, водный центр, парк развлечений, научный центр, центр погружений с аквалангом и внутренний пляж. Нам тоже интересно!

9. Шок - это по-нашему: с сегодняшнего дня в Эстонии пьяным водителям объявлена война

Изменения в Пенитенциарном кодексе изрядно напугали потенциальных нарушителей: пьяных водителей-рецидивистов или совершивших аварии с тяжелыми последствиями теперь приговаривают к шоковому заключению.