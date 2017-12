TOP-25: что читали на Rus.Postimees в этом году

«Me and my family dead. Please make it count.» («Я и моя семья мертвы. Имейте в виду»). После нелепой гибели еще молодого человека многие пытались понять, что подтолкнуло его к столь эксцентричному поведению.

20. Ушедший на работу и пропавший 33-летний мужчина найден мертвым

В конце ноября все искали ушедшего утром на работу и пропавшего 33-летнего Сийма. Нашли, но не успели спасти. Признаков насилия на теле обнаружено не было.

21. На встрече Тиллерсона с Лавровым произошел неловкий момент

ФОТО: NATALJA KOLESNIKOVA/AFP/SCANPIX

На очередном мероприятии члены американской делегации, по мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, вытолкали российских и американских журналистов, не дав им дослушать. "Почему вы их заткнули?" - раздраженно поинтересовался он.

22. Открылись новые подробности смерти рабочего на строительном объекте Merko

И опять преждевременная гибель молодого мужчины задела чувства наших читателей. 35-летний строитель упал с высоты четвертого этажа, пытаясь удержать расшатавшиеся строительные леса.

23. Названа предположительная причина смерти пятилетнего Вани

Пропавший Ваня. | ФОТО: Läti politsei.

Трагическая гибель ребенка из Латвии, ушедшего из дома и заблудившегося в лесу, сделала больно не только нашим соседям. На протяжении нескольких месяцев публикации о нем привлекали внимание читателей.

24. Малайзийцы требуют выдать им Рыйваса

Нет, наших читателей не интересует политика. Разве что бывший премьер-министр влипнет в какой-нибудь секс-скандал. Правда, спустя всего несколько месяцев Рыйвас вновь в строю и с умным видом задает действующему премьеру вопросы о пропаганде на ПБК.

25. Никто не верил, что ему удастся превратить хрущевку в конфетку. Но смотрите сами…

ФОТО: wrutmilife.com

Всем бы иметь такие золотые руки! Чудесные превращения в нашей жизни тоже случаются, а новости бывают не только мрачными. Так давайте же преобразовывать неприглядную реальность в восхищающую нас красоту и сделаем все, чтобы TOP-25 в следующем году выглядел куда более оптимистично! Оставайтесь с нами, будьте в курсе событий, делитесь с нами вашими печалями и радостями! Лучше радостями.