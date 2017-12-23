Картины в интерьере: как их повесить правильно

1. Не вешайте картину слишком высоко

В жилом помещении должны царить равновесие и гармония. Слишком высоко повешенные картины не привлекают внимания. Если вы решили разместить картины над диваном, то между ними и диваном должно быть расстояние минимум 12 см. Сначала измерьте расстояние хотя бы на глаз, а только потом беритесь за молоток.

2. Очень маленькие, но по три

В этом случае вы должны найти золотую середину и оценить контраст. Если маленькая картина действительно теряется на фоне большой, нет смысла вешать их рядом. Лучше выбрать пропорционально более или менее равные по размеру произведения искусства. Идеально, если площадь картины составляет около двух третей от площади самого большого предмета мебели в комнате.

3. Картины висят слишком далеко

Имейте в виду, что расстояние от края рамы одной картины до края рамы другой должно быть больше, чем все те же магические 12 см. Объедините картины тематически, чтобы они не производили странное и неприятное впечатление.