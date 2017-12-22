Estonian Cell: утечка из трубы оказалась меньше, чем думали

Сегодня, 22 декабря, водолазы проверили состояние трубы глубоководного выпуска Estonian Cell.

«Водолазы обнаружили примерно в одном километре от берега две маленькие трещины и в одном месте сдвиг соединения. Утечка меньше чем мы опасались, большая часть воды, по первоначальной оценке, всё-таки идёт через предназначенное выпускное отверстие, которое находится на расстоянии 2,4 километра от берега», пояснила Лахе.

По первоначальной оценке, повреждения трубы возникли из-за погодных условий. Труба должна была прослужить минимум 50 лет. Детальный отчёт о результатах исследования будет готов на следующей неделе к 28 декабря, после чего на основании глубокого анализа предприятие составит план по устранению утечки.

Лахе ещё раз подтвердила, что очищенные сточные воды, попадающие в море, безопасны для здоровья и окружающей среды, и их качество отвечает нормам комплексного экологического разрешения.

«У нас есть обязанность ежедневно брать пробы очищенных сточных вод для определения качества, и мы это делаем 12 лет подряд каждый день. Все показатели соответствуют строгим нормам окружающей среды, установленным предприятием», сказала Лахе.

Касательно мониторинга, Лахе пояснила, что после запуска предприятия мониторинг воды проводился каждый год вплоть до береговой линии. Поскольку изменений в морской флоре и фауне не было замечено, то Департамент окружающей среды продлил предусмотренный комплексным экологическим разрешением интервал между мониторингами с 3 до 5 лет.