Спасатели: положение в социальных квартирах плачевное

Работники Ляэнеского спасательного центра в рамках профилактики несчастных случаев на прошлой неделе проверили заброшенные здания и социальное жилье, назвав открывшуюся им картину очень грустной.
22 декабря 2017 г., 20:40
В общей сложности спасатели проверили свыше 300 зданий в шести уездах Эстонии, в том числе около 100 заброшенных зданий и более 200 домов и социальных квартир, сообщает портал Rus.err.ee.
Из осмотренного спасателями социального жилья дальнейшие меры должны быть предприняты в отношении как минимум 50 квартир.
В большинстве квартир отсутствовал дымовой датчик, электропроводка и системы отопления были в плохом состоянии. В некоторых жилых помещениях ситуация настолько плохая, что возникает вопрос, почему там до сих пор не произошел несчастный случай, отметили спасатели.