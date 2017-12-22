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Спасатели: положение в социальных квартирах плачевное

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ФОТО: Toomas Huik

Работники Ляэнеского спасательного центра в рамках профилактики несчастных случаев на прошлой неделе проверили заброшенные здания и социальное жилье, назвав открывшуюся им картину очень грустной.

В общей сложности спасатели проверили свыше 300 зданий в шести уездах Эстонии, в том числе около 100 заброшенных зданий и более 200 домов и социальных квартир, сообщает портал Rus.err.ee.

Из осмотренного спасателями социального жилья дальнейшие меры должны быть предприняты в отношении как минимум 50 квартир.

В большинстве квартир отсутствовал дымовой датчик, электропроводка и системы отопления были в плохом состоянии. В некоторых жилых помещениях ситуация настолько плохая, что возникает вопрос, почему там до сих пор не произошел несчастный случай, отметили спасатели.

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