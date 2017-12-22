Фото: в Австрии столкнулись два поезда, есть погибшие
22 декабря 2017 г., 21:00
У деревни Критцендорф в Австрии столкнулись два поезда, сообщает местный телеканал ORF.
По информации пожарной части земли Нижняя Австрия, несколько человек погибли. Также отмечается, что около 20 человек пострадали, сообщает Газета.ru.
При столкновении поездов два вагона, в которых находились пассажиры, опрокинулись.
В настоящее время на месте происшествия работают два спасательных вертолета, пожарная и медицинская бригады.