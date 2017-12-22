Фото: в Австрии столкнулись два поезда, есть погибшие

По информации пожарной части земли Нижняя Австрия, несколько человек погибли. Также отмечается, что около 20 человек пострадали, сообщает Газета.ru.

При столкновении поездов два вагона, в которых находились пассажиры, опрокинулись.

В настоящее время на месте происшествия работают два спасательных вертолета, пожарная и медицинская бригады.