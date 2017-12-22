«Мы не бряцаем оружием»: какую армию будет строить Россия

Эксперты, комментируя эти принципы, называют программу скорее скромной. Россия, по их словам, будет продолжать развивать свои стратегические ядерные силы, поскольку они являются основным фактором сдерживания, но перестанет тратить большие средства на флот, отказавшись от цели обеспечить проекцию силы в мировом океане.

"Сегодня российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. Но мы не бряцаем оружием и воевать ни с кем не намерены. В то же время никому не советуем проверять на прочность нашу обороноспособность", - сказал на итоговой коллегии министр обороны Сергей Шойгу.

В декабре в прессе появилась информация о том, что объем финансирования госпрограммы вооружений (ГПВ) на 2018-2027 годы в части, которая касается министерства обороны, составит 19 триллионов рублей. Это на один триллион меньше, чем действующая программа на 2011-2020 годы.

Выступая на коллегии минобороны, Путин сказал, что военный бюджет России должен строиться так, чтобы не превышать 2,8% ВВП.

В бюджете на 2016 год были заложены военные расходы на уровне 3,14 трлн рублей. По итогам года ВВП превысил 86 трлн рублей, фактически расходы на оборону составили почти 3,7% ВВП. Если бы требование президента было бы соблюдено, то расходы на оборону были почти на 1 трлн меньше - 2,4 трлн рублей.

По словам президента, России предстоит экономить военные расходы, состоящие "из содержания и оснащения". "Во всяком случае не транжирить, не разбрасываться деньгами, как сеятель, который зерна бросает, но это содержание [должно быть] современным, достойным наших вооруженных сил и наших военнослужащих, но достаточно экономным в то же самое время", - цитирует Путина ТАСС.

Долгие согласования

Государственная программа вооружений на 2018-2027 годы еще в процессе обсуждения претерпела несколько кардинальных изменений.

Изначально ее планировали подписать в 2016 году и действовать она должна была до 2025-го, затем согласование и принятие отложили на 2017 год. ГПВ согласовывали в течение всего 2017 года, и ожидалось, что ее подпишут до его конца года.

Объем финансирования программы также не отличался стабильностью в процессе согласования. Изначально в 2014 году Шойгу рассчитывал на 55 триллионов рублей, затем согласился снизить эту сумму до 30 триллионов.

В прессе появлялась информация о том, что между министерством обороны и минфином идут горячие споры вокруг финансирования ГПВ. В начале 2017 года СМИ сообщили, что минфин не может выделить на программу больше 12 триллионов, в мае "Ведомости" со ссылкой на два высокопоставленных источника сообщили, что ГПВ уже согласована на уровне около 17 триллионов рублей, причем тогда в прессе программа фигурировала как семилетняя - с 2018-го по 2025 год.

В результате объем программы утвердили на уровне 19 триллионов - на триллион меньше, чем было выделено на предыдущую программу (с 2011-й по 2020 год), которая действует в настоящее время. В России государственные программы вооружения идут внахлест.