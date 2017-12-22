Производители алкоголя намерены отказаться от телерекламы

При том, что они ежегодно тратили на эти цели примерно 2,5 миллиона евро, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Телевизионная реклама в том виде, в каком она была до сих пор, прекратится, так как в лучшем случае новую рекламу можно назвать техническим оповещением и я не думаю, что в дальнейшем будет толк от покупки подобной рекламы на телевидении", - считает член правления Сакуского пивзавода Яан Хярмс.

"Для нас новый закон о рекламе, я имею в виду не только запрет на показ рекламы до 22 часов, а в целом, с точки зрения производителей алкоголя, слишком регламентирован. Если в обществе решили запретить телевизионную рекламу алкоголя, то давайте так и скажем и не будем придумывать сложные формулировки", - добавляет член правления компании A. Le Coq Тармо Нооп.