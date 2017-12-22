Производители алкоголя намерены отказаться от телерекламы

Поправки к законам, ограничивающие продажу и рекламу алкоголя, будут ужесточены настолько, что производители горячительного собираются отказаться от покупки телерекламы.
При том, что они ежегодно тратили на эти цели примерно 2,5 миллиона евро, передает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Телевизионная реклама в том виде, в каком она была до сих пор, прекратится, так как в лучшем случае новую рекламу можно назвать техническим оповещением и я не думаю, что в дальнейшем будет толк от покупки подобной рекламы на телевидении", - считает член правления Сакуского пивзавода Яан Хярмс.
"Для нас новый закон о рекламе, я имею в виду не только запрет на показ рекламы до 22 часов, а в целом, с точки зрения производителей алкоголя, слишком регламентирован. Если в обществе решили запретить телевизионную рекламу алкоголя, то давайте так и скажем и не будем придумывать сложные формулировки", - добавляет член правления компании A. Le Coq Тармо Нооп.