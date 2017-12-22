В Латвии появились больные ВИЧ дети, заразившиеся не от матерей

Ежегодно в Латвии выявляют примерно 350 новых носителей ВИЧ-инфекции. А 50-60 ВИЧ-положительных беременных женщин ежегодно решают оставить ребёнка, сообщает портал Rus.TVNET.

В итоге, у таких рожениц каждый 10-ый малыш рождается с вирусом иммунодефицита.

«Когда в 21 веке существует 100% профилактика медикаментами беременных мам, такие дети не должны рождаться вообще!» - уверена заведующая Поликлиникой инфектологии латвийского центра инфектологии Инга Ажиня.

Иммунолог Центра профилактики заболеваний Шарлоте Конова поясняет: «Вертикальное заражение, то есть от матери к ребёнку, возможно и в период беременности, и в момент родов, и во время кормления ребенка грудью. Потому важно в таких случаях заменить грудное молоко искусственными смесями. С 2017 года такие смеси в Латвии ВИЧ-инфицированные мамы могут получить бесплатно».

Государство оплачивает и специальную терапию. Если её начать не позже 14-ой недели беременности, ребенок родится здоровым. Но не все ВИЧ-инфицированные женщины, следуют рекомендациям врачей.

«Она может в кабинете врача кивать головой, взять рецепт и даже забрать лекарства из аптеки, а потом пропасть», - говорит Инга Ажиня, которая ежедневно работает с такими пациентами.

Первый ребенок, получивший ВИЧ от матери, родился в Латвии 1999 году. Сейчас ему уже исполнилось 18.

Больше всего малышей с ВИЧ — 11 появилось на свет в 2013-ом. После чего в Латвию даже приезжали представители Всемирной организации здравоохранения, чтобы понять почему так происходит. В прошлом году родилось шесть инфицированных детей. Инфекция для них означает — пожизненный приём лекарств. На сегодняшний день детей с ВИЧ в Латвии 76. Последние трое прибавились осенью этого года. И впервые в истории Латвии - это дети, которые инфицировались не от матерей.

Дети в возрасте 16-ти, 15-ти и 9-ти лет скорее всего, получили инфекцию половым путем, говорят в Центре инфектологии.

Инга Ажиня считает, что это нехороший сигнал для общества и повод задуматься, откуда ребенок может получить ВИЧ в таком раннем возрасте.

И если в случае с 15-ти и 16-ти летними детьми, причиной заражения, возможно является ранние незащищенные половые отношения, то в случае 9-ти летнего ребенка скорее всего имело место насилие. Всю информацию об этих случаях передали в полицию, ведётся следствие.