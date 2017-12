Видео: необычное рождественское поздравление игрока НХЛ покорило интернет

Евгений Кузнецов из "Вашингтона" поучаствовал в обеих шайбах своей команды, но партнера не поддержал Александр Овечкин и "Столичные" уступили "Аризоне" на выезде.

Защитник "Нэшвила" Пи Кей Суббан переоделся в старика и гулял по городу, поздравляя прохожих с наступающим Рождеством. Он также потанцевал в ночном клубе и устроил сюрприз молодому фанату "Нэшвила".

Баффало – Филадельфия – 4:2 (0:0, 0:0, 4:2)

Флорида – Миннесота – 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Аризона – Вашингтон – 3:2 (0:0, 0:1, 2:1)

Калгари – Монреаль – 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

It's holiday surprise year four, and I - or shall I say 'Eddie' - is back for much more! A big thank you to @rjosi90 @ChefAntonioPark @PredsNHL @HopitalChildren and all of the other friends who helped make this year happen!! Enjoy folks, and happy holidays!! pic.twitter.com/2sOIvI6dRx