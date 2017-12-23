На Филиппинах бушует стихия: под селем погребена целая деревня, уже 90 погибших

Представитель властей города Тубод Райан Кабус заявил: "Мы пытаемся проверить сообщения о том, что под селем оказалась погребена целая деревня". По его словам, линии электропередач и коммуникаций были оборваны сильным ветром, что затрудняет работу спасателей и сбор данных о жертвах и пострадавших, передает Newsru.

В Тубоде погибли 39 человек, уточнил он. Еще десятки человек остаются пропавшими без вести.

Действие шторма, который вызвал наводнения и оползни, ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты более 600 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек, передает РИА "Новости". Помимо спасателей, в ликвидации последствий участвуют военные и волонтеры.

"Кай Так" стал 26-м по счету тихоокеанским циклоном в Азии с начала этого года. Свое название он получил в честь старого аэропорта Гонконга, который располагался на насыпной полосе в проливе Виктория близ холмов и жилых кварталов и считался одним из самых опасных в мире.

По данным филиппинского метеобюро, штормовой ветер достигает скорости в 80 км/ч, "Кай Так" движется на запад со скоростью около 20 км/ч. В субботу днем он движется над морем. Ожидается, что стихия покинет территорию страны к понедельнику.

Ежегодно на Филиппины обрушивается около 20 тайфунов и штормов. Одним из наиболее разрушительных в истории метеонаблюдения стал тайфун "Хайян", который в ноябре 2013 года унес жизни около 9 тыс. человек.