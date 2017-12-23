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Альберт Демченко: "Представители МОК все слушания спали, похрапывая и причмокивая губами"

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Альберт Демченко | ФОТО: Pantsikov Alexei/ITAR-TASS

Бывший российский саночник Альберт Демченко, отстраненный МОК и лишенный серебра Сочи, рассказал о том, как проходили слушания в МОК по его делу.

"Нас предупредили, что все эти слушания – пустая формальность. Идет четкая команда: отстранить всех по максимуму. Главное доказательство вины для них это то, что я в "списке Дюшес". С самими пробами у меня все было все нормально. Было интересно посмотреть на этих людей из комиссии. Взглянуть в их голубые глаза. Но оказалось, что они, не стесняясь, засыпали на слушаниях и им все это вообще неинтересно. И в глаза смотреть там никто не собирался…  Они все слушания спали, похрапывая и причмокивая губами. Проснулись только на обед." - сказал Демченко

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