Альберт Демченко: "Представители МОК все слушания спали, похрапывая и причмокивая губами"

"Нас предупредили, что все эти слушания – пустая формальность. Идет четкая команда: отстранить всех по максимуму. Главное доказательство вины для них это то, что я в "списке Дюшес". С самими пробами у меня все было все нормально. Было интересно посмотреть на этих людей из комиссии. Взглянуть в их голубые глаза. Но оказалось, что они, не стесняясь, засыпали на слушаниях и им все это вообще неинтересно. И в глаза смотреть там никто не собирался… Они все слушания спали, похрапывая и причмокивая губами. Проснулись только на обед." - сказал Демченко