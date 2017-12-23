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Посол РФ в Эстонии: между нашими странами не ведется войны спецслужб

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Александр Петров. | ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Никакой войны спецслужб Эстонии и России нет, задержания по подозрению в шпионаже – это единичные случаи, которые не должны определять атмосферу в отношениях между двумя странами, сказал посол России в Эстонии Александр Петров в интервью службе новостей "Радио 4", передает rus.err.ee.

По словам Александра Петрова, никакой войны спецслужб нет. "Просто в XXI веке никто не отменял работу спецслужб, и они делают свое дело, – пояснил посол РФ в Эстонии. – Повторюсь, такие случаи были единичными – их можно сосчитать на пальцах одной руки. С моей точки зрения, говорить о войне спецслужб – это большая натяжка".

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