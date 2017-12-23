Школьниц подозревают в распространении детской порнографии

В начале декабря в редакцию Rus.Postimees поступила информация о набирающих популярность среди детей и подростков на северо-востоке нескольких группах "Вконтакте", распространяющих крайне откровенные фотоснимки. По самим этим фотографиям ясно, что это - приватные детские селфи, однако выставлялись они тут не по воле начинающих фотомоделей.

Обратившаяся в редакцию девушка цитирует сопроводительный текст на сайте, только переиначивая своеобразные термины и мат: "Эта группа создана, чтобы сливать сюда [детское порно] малолеток, и нас не [интересует], откуда эти фотки и видео".

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Сетевые группы закрытые, но, по словам собеседницы, доступ туда открывали всем пожелавшим. Стало известно о паре действующих групп с такими названиями - "Это развод, ребята" и "Это жёстко, ребята". Еще по крайней мере одна группа к тому моменту уже была заблокирована администрацией "Вконтакте" - "за размещение непристойных изображений несовершеннолетних".

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"Детей клеймят шлюхами и в группе активно призывают скидывать новый материал, - рассказывает девушка. - Были обнаружены сами зачинщики этого беспредела, возомнившие себя героями двадцать первого века".

Выяснилось, что делом уже занялись полиция с прокуратурой. Они сообщили в ответ на соответствующий запрос от Rus.Postimees, что в полицию поступила информация о группе в социальной сети, где распространяются фотографии обнаженных несовершеннолетних. На этом основании 5 декабря начали уголовное производство по статье 178 Пенитенциарного кодекса - статья об изготовлении детской порнографии.

В ходе расследования подтвердилось, что "Вконтакте" действительно существет группа, в которой распространяются фотографии обнаженных, причем не просто несовершеннолетних, а детей в возрасте до 14-ти лет. Тут следует понимать, что даже, так сказать, эротика с изображением ребенка младше 14-ти лет приведет к уголовному наказанию.

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В полиции и прокуратуре сообщили: следствие на данный момент считает, что за действиями подозреваемых подростков не стояли взрослые люди. "На данный момент мы можем подтвердить, что задержаны в качестве подозреваемых трое несовершеннолетних - три девочки 14-ти лет", - сообщила окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Яаника Кыргмаа. "Эти трое являлись одними из администраторов этой группы. Они находили людей, которые им предоставляли эти фотографии, и они их выставляли в Сети".

Также подтвердилось, что подобных групп с ида-вирускими детьми "Вконтакте" было несколько, и первая появилась якобы в октябре. Группы возникали одна за другой по мере их блокирования, за всем ними стояли, как определило следствие, одни и те же девочки. Но нельзя исключать, что в деле в качестве подозреваемых со временем появятся и какие-нибудь парни, так как расследование начато недавно.

Следователь по особо важным делам из группы по защите детей криминального бюро Идаской префектуры Эдуард Суй уже допросил задержанных подозреваемых школьниц. Был задан и вопрос - зачем такое делалось? Выяснилось, что первоначальный замысел у одной девочки состоял якобы в том, чтобы публиковать сообщения сверстниц, общающихся с разными мальчиками, и тем самым показывать их измену. Оттуда родилось и название - "Это развод, ребята". По одной из версий, началось все с публикации романтической переписки одной девочки с несколькими парнями, но потом добавились другие администраторы, и в группах стали публиковаться уже фотографии.