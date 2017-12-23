Школьниц подозревают в распространении детской порнографии

В Ида-Вирумаа три четырнадцатилетние девочки провели 48 часов в арестантской камере, оказавшись подозреваемыми в уголовном деле по статье о детской порнографии. Расследуется их деятельность в интернет-группе, распространявшей обнаженные селфи несовершеннолетних.
В начале декабря в редакцию Rus.Postimees поступила информация о набирающих популярность среди детей и подростков на северо-востоке нескольких группах "Вконтакте", распространяющих крайне откровенные фотоснимки. По самим этим фотографиям ясно, что это - приватные детские селфи, однако выставлялись они тут не по воле начинающих фотомоделей.
Обратившаяся в редакцию девушка цитирует сопроводительный текст на сайте, только переиначивая своеобразные термины и мат: "Эта группа создана, чтобы сливать сюда [детское порно] малолеток, и нас не [интересует], откуда эти фотки и видео".
Сетевые группы закрытые, но, по словам собеседницы, доступ туда открывали всем пожелавшим. Стало известно о паре действующих групп с такими названиями - "Это развод, ребята" и "Это жёстко, ребята". Еще по крайней мере одна группа к тому моменту уже была заблокирована администрацией "Вконтакте" - "за размещение непристойных изображений несовершеннолетних".
"Детей клеймят шлюхами и в группе активно призывают скидывать новый материал, - рассказывает девушка. - Были обнаружены сами зачинщики этого беспредела, возомнившие себя героями двадцать первого века".
Выяснилось, что делом уже занялись полиция с прокуратурой. Они сообщили в ответ на соответствующий запрос от Rus.Postimees, что в полицию поступила информация о группе в социальной сети, где распространяются фотографии обнаженных несовершеннолетних. На этом основании 5 декабря начали уголовное производство по статье 178 Пенитенциарного кодекса - статья об изготовлении детской порнографии.
В ходе расследования подтвердилось, что "Вконтакте" действительно существет группа, в которой распространяются фотографии обнаженных, причем не просто несовершеннолетних, а детей в возрасте до 14-ти лет. Тут следует понимать, что даже, так сказать, эротика с изображением ребенка младше 14-ти лет приведет к уголовному наказанию.
В полиции и прокуратуре сообщили: следствие на данный момент считает, что за действиями подозреваемых подростков не стояли взрослые люди. "На данный момент мы можем подтвердить, что задержаны в качестве подозреваемых трое несовершеннолетних - три девочки 14-ти лет", - сообщила окружной прокурор Вируской окружной прокуратуры Яаника Кыргмаа. "Эти трое являлись одними из администраторов этой группы. Они находили людей, которые им предоставляли эти фотографии, и они их выставляли в Сети".
Также подтвердилось, что подобных групп с ида-вирускими детьми "Вконтакте" было несколько, и первая появилась якобы в октябре. Группы возникали одна за другой по мере их блокирования, за всем ними стояли, как определило следствие, одни и те же девочки. Но нельзя исключать, что в деле в качестве подозреваемых со временем появятся и какие-нибудь парни, так как расследование начато недавно.
Следователь по особо важным делам из группы по защите детей криминального бюро Идаской префектуры Эдуард Суй уже допросил задержанных подозреваемых школьниц. Был задан и вопрос - зачем такое делалось? Выяснилось, что первоначальный замысел у одной девочки состоял якобы в том, чтобы публиковать сообщения сверстниц, общающихся с разными мальчиками, и тем самым показывать их измену. Оттуда родилось и название - "Это развод, ребята". По одной из версий, началось все с публикации романтической переписки одной девочки с несколькими парнями, но потом добавились другие администраторы, и в группах стали публиковаться уже фотографии.
Допросы показали, что девочки поначалу не думали, какой вред они могут нанести другим, теперь же, как показалось следователю, понимание к ним пришло.
Задержанные девочки провели двое суток в камере, и за это время у них в домах и у близких были произведены обыски. После этого детей вернули родителям. В ходе следственных мероприятий были изъяты все электронные носители информации, к которым у подозреваемых был доступ, в том числе и родительские компьютеры, если дети могли ими пользоваться.
Также в рамках следствия ведется работа по установлению имен потерпевших - тех детей и подростков, чьи обнаженные фотографии попали в сеть. Далеко не на всех снимках изображены лица. Личности некоторых потерпевших уже известны.
Распространение чужих откровенных фотографий - явление само по себе далеко не новое, но, как отметил следователь Эдуард Суй, тут его очень удивила причастность детей: "Мы сначала думали, что этим занимаются взрослые с целью получения выгоды или, допустим, шантажа, но выяснилось, что это несовершеннолетние девочки".
Важно понимать, что даже самостоятельная пересылка детьми, подростками изображений с собственными половыми органами - и, соответственно, получение и хранение таких изображений пускай даже в смартфоне - все это с большой вероятностью подпадает под уголовную статью о детской порнографии. В случае выявления, ребенок младше 14-ти лет, конечно, избежит уголовного наказания, однако преступлением это не перестанет являться с точки зрения закона; начиная с 14-ти лет наказание последует наверняка.
Следователь Эдуард Суй объясняет, что полиция, конечно, без причины специально не ищет ничего в электронных переписках или чатах, но если смартфон или компьютер попадут в руки властей даже по другому поводу, то нахождение там подобных изображений незамеченным не останется.
"Хочется донести это до всех детей, чтобы они задумались, - говорит ведущий следователь группы по защите детей криминального бюро Идаской префектуры Кайли Тооминг. - Если они фотографируют себя и кому-то пересылают фотографию, или она попадает в интернет, то эта фотография в какой-то момент при каких-то обстоятельствах может где-то использоваться и где-то сохраниться, из интернета ничего не исчезает".
К этой истории можно добавить: законы таковы, что заниматься сексом несовершеннолетним можно уже с 14-ти лет, но до 18-ти им нельзя фотографироваться голыми и делиться такими изображениями с кем бы то ни было, так как подобные действия с большой вероятностью подпадут под статьи об изготовлении и распространении детской порнографии. Как уже сказано выше, есть обоснованное опасение, что такие сделанные и переправленные детьми снимки могут зажить в Сети своей жизнью.
Но понятно, что примеры самой беззастенчивой социализации подают детям взрослые: обнаженные фотографии звезд шоу-бизнеса имеют в интернете высокие рейтинги просматриваемости и обсуждаемости.