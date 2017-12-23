Задержанная в Норвегии с двумя килограммами гашиша жительница Эстонии отправлена в тюрьму

20-летняя уроженка Эстонии приговорена к девяти месяцам тюрьмы после того, как в конце октября пыталась перевезти через границу 1,7 кг гашиша. Женщина признала свою вину. Она пояснила, что решила заняться контрабандой наркотиков, чтобы отдать свои долги.

В ночь на 30 октября на пограничном пункте, расположенном на шоссе, ведущем из Стокгольма в Осло, пограничники обнаружили в машине молодой жительницы Эстонии гашиш. Наркотики в спинке сиденья обнаружила полицейская собака. Затем пограничники передали задержанную женщину полиции Норвегии.