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Задержанная в Норвегии с двумя килограммами гашиша жительница Эстонии отправлена в тюрьму

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Гашиш. Иллюстративный снимок. | ФОТО: RAFAEL MARCHANTE/REUTERS

Норвежский суд приговорил к девяти месяцам тюрьмы молодую уроженку Эстонии, которая в конце октября на пограничном пункте попалась с гашишем, пишет норвежский новостной портал NRK.

20-летняя уроженка Эстонии приговорена к девяти месяцам тюрьмы после того, как в конце октября пыталась перевезти через границу 1,7 кг гашиша. Женщина признала свою вину. Она пояснила, что решила заняться контрабандой наркотиков, чтобы отдать свои долги.

В ночь на 30 октября на пограничном пункте, расположенном на шоссе, ведущем из Стокгольма в Осло, пограничники обнаружили в машине молодой жительницы Эстонии гашиш. Наркотики в спинке сиденья обнаружила полицейская собака. Затем пограничники передали задержанную женщину полиции Норвегии.

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