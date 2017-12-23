Президент Эстонии помиловала осужденного за налоговые преступления: мужчина встретит Рождество дома

Прошения о помиловании рассматривает комиссия по рассмотрению ходатайств о помиловании, в которую, наряду с представителем канцелярии президента, входят также представители госсуда и госпрокура­туры. Комиссия рассматривает все поступившие прошения, выносит решение и обращается к президенту с предложением удовлетворить прошение или нет.

Как комиссия, так и глава государства решили, что 31-летний Хенрик Антсов встал на правильный путь и уже может Рождество встретить в кругу семьи, сказал Postimees пресс-секретарь президентской канцелярии Таави Линнамяэ.

Согласно обвинению, Антсов принадлежал к преступной группировке, которая занималась закупкой безакцизного сахара в Латвии и Литве, а потом перепродавали его в Эстонии. Группировка указывала фальшивые данные в налоговой декларации, что якобы сахар приобретался у эстонского предприятия и налог с оборота уже уплачен. В итоге государство недополучило налога с оборота на сумму 318 000 евро.

Производство по этому делу длилось пять лет, а само преступление было совершено в 2012 году. Антсов в 2007 году был признан виновным за наркопреступление, а на момент совершения налогового преступления у он был на последнем месяце испытательного срока.

Помимо прошения Хенрика Антсов, президент рассмотрела еще 30 прошений о помиловании и решила оставить их без удовлетворения.