Полиция надеется на разумное употребление людьми алкоголя

Полиция надеется, что люди не станут садиться за руль машины в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в субботу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Тем, у кого нет отражателей, следует немедленно попросить Деда Мороза, чтобы он подарил им отражатель, отмечает полиция и желает всем радостных и спокойных праздников.