Полиция надеется на разумное употребление людьми алкоголя1
23 декабря 2017 г., 14:33
Полиция надеется на разумное употребление людьми алкоголя в рождественские и новогодние праздники.
Полиция надеется, что люди не станут садиться за руль машины в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в субботу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Тем, у кого нет отражателей, следует немедленно попросить Деда Мороза, чтобы он подарил им отражатель, отмечает полиция и желает всем радостных и спокойных праздников.