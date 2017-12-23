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Полиция надеется на разумное употребление людьми алкоголя

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Отражатель. | ФОТО: Toomas Huik

Полиция надеется на разумное употребление людьми алкоголя в рождественские и новогодние праздники.

Полиция надеется, что люди не станут садиться за руль машины в состоянии алкогольного опьянения, сообщила в субботу BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Тем, у кого нет отражателей, следует немедленно попросить Деда Мороза, чтобы он подарил им отражатель, отмечает полиция и желает всем радостных и спокойных праздников.

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