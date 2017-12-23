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Фото: микроавтобус с молодыми футболистами попал в ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

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Сегодня днем на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в которое попал микроавтобус, перевозивший подростков. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

ДТП произошло в 13.20 около Мяэкюла. Микроавтобус, ехавший из Тарту в Таллинн, выехал с дороги в поле. Водителю чудом удалось избежать наезда на два дорожных знака.

В результате ДТП у микроавтобуса был поврежден бампер, но он сам устоял на колесах и не завалился на бок.

Во время ДТП в микроавтобусе находились 13 молодых футболистов, которые ехали в столицу на турнир. Никто из подростков не пострадал. К счастью, не получили травмы и находившиеся в транспортном средстве водитель и тренер футболистов.

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