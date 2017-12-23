Умер ректор Тартуского университета Волли Кальм

Эту информацию ERR подтвердила руководитель коммуникационного отдела Тартуского университета Кристина Курм.

Во время катания на лыжах 64-летнему Кальму стало плохо, он упал.

Профессор Волли Кальм был ректором Тартуского университета с 2012 года, а в марте 2017 года он был повторно избран ректором вуза.

В 2005 году Волли Кальм был награжден Орденом Белой звезды IV степени.