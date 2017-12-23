Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияВыборы 2017ЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Умер ректор Тартуского университета Волли Кальм

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Sille Annuk

В субботу скоропостижно скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм. Ему было 64 года.

Эту информацию ERR подтвердила руководитель коммуникационного отдела Тартуского университета Кристина Курм.

Во время катания на лыжах 64-летнему Кальму стало плохо, он упал.

Профессор Волли Кальм был ректором Тартуского университета с 2012 года,  а в марте 2017 года он был повторно избран ректором вуза.

В 2005 году Волли Кальм был награжден Орденом Белой звезды IV степени.

Наверх