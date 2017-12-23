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В Эстонии выявлены новые случаи заражения вирусом гриппа

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Грипп. Фото иллюстративное | ФОТО: LightField Studios / Panther Media / Scanpix

Заболеваемость гриппом в Эстонии пока остается на низком уровне, сообщили в Департаменте здоровья.

Между тем лабораторное подтверждение получили новые случаи заболевания вирусом гриппа. На прошлой неделе (с 11 по 17 декабря) подтвердили три случая заболевания вирусом гриппа А и шесть – гриппа В, передает rus.err.ee.

В больничном лечении в этом сезоне гриппа нуждались два ребенка до 4 лет, один взрослый человек в возрастной группе от 20 до 64 лет и три пациента в возрасте 65 лет и старше.

Департамент оценивает интенсивность заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями как низкую, распространение вируса гриппа пока не отмечается, поскольку зарегистрированы были отдельные связанные с вирусом гриппа случаи.

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