В Эстонии выявлены новые случаи заражения вирусом гриппа

Между тем лабораторное подтверждение получили новые случаи заболевания вирусом гриппа. На прошлой неделе (с 11 по 17 декабря) подтвердили три случая заболевания вирусом гриппа А и шесть – гриппа В, передает rus.err.ee.

В больничном лечении в этом сезоне гриппа нуждались два ребенка до 4 лет, один взрослый человек в возрастной группе от 20 до 64 лет и три пациента в возрасте 65 лет и старше.

Департамент оценивает интенсивность заболеваемости гриппом и гриппоподобными заболеваниями как низкую, распространение вируса гриппа пока не отмечается, поскольку зарегистрированы были отдельные связанные с вирусом гриппа случаи.