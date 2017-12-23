Божественная "Барселона" унизила "Реал" в Мадриде

"Реалу" нужна была победа как воздух - мадридцы отставали от "Барсы" на 11 очков перед этой встречей, занимая только четвертое место в таблице. После триумфа в клубном чемпионате мира мадридцы снова почувствовали вкус больших побед, а каталонцам победа гарантировала чемпионский коридор, ведь трудно представить, что отрыв в 14 мадридцы смогут ликвидировать за оставшиеся 20 игр. Даже если "Барса" оступится в матчах, например, с "Севильей" или "Атлетико", то не факт, что "Реал" сам очков не потеряет.

Мадридцы сразу на родном стадионе ринулись в атаку, но гол Роналду, забитый на третьей минуте арбитры отменили из-за явного офсайда португальца. Мадридцы ни на минуту не ослабляли хватку и только нерасторопность Роналду и Бензема не позволила "Реалу" открыть счет. "Барселона" к 25-й минуте освоилась на "Бернабеу", видя бесплодные потуги хозяев закатить мяч в ворота, сама начала угрожать воротам Наваса.

Игра сразу заблситала новыми красками - команды уже не стеснялись играть на полных оборотах в атаке. "Барселона" на 31-й минуте усилиями Паулиньо создала супермомент, но усилиями Наваса мадридцы спаслись - Кейлор потащил из-под перекладины. Через две минуты коллега Наваса, вратарь "Барсы" тер Штеген носком бутсы отразил хитрый удар КриРо.

Самый реальный шанс для взятия ворот на 42-м обороте секундной стрелки упустил нападающий хозяев Карим Бензема - вроде удар француза и был классным, но "Гранатовых" спасла штанга.

На 54-й минуте контратака гостей начатая Бускетсом закончилась перепасовкой в штрафной Месси и Суареса. Уругваец четким ударом открыл счет в матче.

Через 10 минут "Реалу" поплохело еще больше - команда привезла себе пенальти да удаление Карвахалья. Месси с точки был меток - 0:2.

Наставник мадридцев Зинедин Зидан затянул с заменами атакующей линии, к моменту как Бэйл и Асенсио появились на поле, счет уже мог стать 0:3 - снова Месси бил, снова Навас потащил. Однако "Реал" все-таки запер "Барселону" на ее половине поля, где каталонцы умело и без паники отбивались от судорожных атак хозяев. Каталонцы даже могли после ударов Месси и Семеду оформить разгром.

Но, что не сделала основа, довершил резерв "гранатовых" - на 93.минуте Алеиш Видаль зарядил мяч сквозь толпу перед воротами, а сдавшиеся мадридцы не стали выбивать его из-за ленточки! 0:3!