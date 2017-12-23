Сострадание или жестокость? Женщина утопила больных кошек и похоронила их во дворе

На вопросы ответил заместитель Ветеринарно- пищевого департамента Олев Калда.

В деревне время от времени топят кошек. Это запрещено?

Такие случаи, исходя из Закона о защите животных, рассматриваются как недопустимые действия в отношении животных. Топить животных с целью эвтаназии также запрещено.

Что делать с тяжелобольной или попавшей под трактор кошкой?

Больное или травмированное животное должно получить своевременное лечение. Для этого нужно обратиться к ветеринару, который решит, как лечить животное. Если вылечить животное невозможно, а жизнь приносит ему продолжающие страдания или животное не сможет продолжить свойственный его виду образ жизни, то ветеринар может осуществить эвтаназию.

Можно ли мертвую кошку похоронить во дворе своего хутора?

Да, домашнего любимца – кошку или собаку можно похоронить на территории своего хутора, если животное не болело опасной инфекционной болезнью (бешенством, чумой и т.д.). Место захоронения должно быть выбрано таким образом, что опасность для здоровья животных или человека была минимальной, а доступ к могиле хищных животных был исключен.