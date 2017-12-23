Собчак представила предвыборную программу из 123 шагов

Главной проблемой она назвала коррупцию, задачей - перераспределение доходов в пользу социальной сферы: "Нет никаких интересов государства, есть только интересы людей". В Крыму она хочет провести новый референдум о принадлежности полуострова. Позже партия "Гражданская инициатива", как и ожидалось, утвердила ее своим кандидатом в президенты.

"Эта программа писалась не только мной, над ней работали разные талантливые люди… Эта платформа нуждается в серьезном обсуждении, потому что это программа, где каждый шаг нужно делать всем вместе", - сказала Собчак на съезде "Гражданской инициативы".

Она добавила, что ее программа - это своеобразный "ответ Владимиру Путину по поводу того, что у демократических сил зачастую нет позитивной программы".

Программа Собчак строится на правах и свободах граждан. Она состоит из нескольких разделов: предлагаются изменения во внутренней политике, экономике, социальной сфере и внешней политике.

Собчак предлагает помириться с соседями, вернуть на родину российских военных, участвующих в "необъявленных войнах" и добиваться постепенной отмены санкций. Это, помимо прочего, оживит экономику за счет доступных кредитов. Полномочия регионов надо расширить, дав им больше доходов. Суды - сделать независимыми. Мировых судей должны выбирать граждане.

Власть сменить можно, для этого "должны быть разработаны единые гарантии безопасности и защиты от государственного уголовного преследования лиц, занимавших высшие государственные посты в стране, и членов их семей".

Собчак предполагает провести либерализацию в экономике, направляя полученные доходы в Пенсионный фонд для роста пенсий. В наибольшей степени они должны вырасти для тех, кто выходит на пенсию в более позднем возрасте, чем разрешает законодательство.

Главные приоритеты социальной политики - образование и здравоохранение. Собчак хочет тратить на образование не менее 5% ВВП, а на здравоохранение - 6%. С врачей надо снять бюрократическую нагрузку, призывает она.

Заключительный пункт программы - Крым. "Крым, согласно международному праву, является территорией Украины. Возможно, большая часть его жителей сегодня - русскоязычные граждане России, воспринимающие свою республику субъектом РФ. Для разрешения создавшейся ситуации может быть проведен референдум, порядок которого должен быть согласован Россией, Украиной и международным сообществом".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующего главу РФ Владимира Путина официально выдвинут 26 декабря. На воскресенье собрания инициативных групп по выдвижению запланировал оппозиционер Алексей Навальный.