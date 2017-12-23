Картина дня: тяжелые аварии, ограбление R-kiosk, интимные снимки школьников и смерть ректора ТУ

В Таллинне на площади Вабадузе ограбили R-kiosk

Сегодня вечером на площади Вабадузе в Таллинне ограбили киоск R-kiosk. Читать далее...

В Ида-Вирумаа в тяжелой аварии погиб водитель BMW

Сегодня около 15.46 часов полиция получила сообщение о ДТП в деревне Пуртсе волости Люганузе на 139-м километре шоссе Таллинн-Нарва. В ДТП с участием четырех транспортных средств погиб мужчина, водитель легкого автомобиля BMW. Читать далее... Кроме этого, сегодня днем в Харьюском уезде произошла тяжелая авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля и пострадали пять человек. Среди пострадавших девятилетний ребенок. Читать далее... А в волости Тюри скользкая дорога утащила автомобиль в кювет. Смотрите видео...

Водитель рассказал о том, что ему пришлось пережить

Водитель, ехавший сегодня из Йыгева в Вильянди водитель Имре, рассказал о своем опыте. Из-за ужасных погодных условий ему пришлось ехать очень медленно в колонне автомобилей, судорожно вцепившись в руль. Читать далее...

Школьниц подозревают в распространении детской порнографии

В Ида-Вирумаа три четырнадцатилетние девочки провели 48 часов в арестантской камере, оказавшись подозреваемыми в уголовном деле по статье о детской порнографии. Расследуется их деятельность в интернет-группе, распространявшей обнаженные селфи несовершеннолетних. Читать далее...

Умер ректор Тартуского университета Волли Кальм

В субботу скоропостижно скончался ректор Тартуского университета Волли Кальм. Ему было 64 года. Читать далее... Президент, премьер и многие другие выразили соболезнования в связи со скоропостижной смертью Волли Кальма. Читать далее...

Фото: жители Тарту остались без электричества

В Тарту на подстанции Эмайыги отключились в 10.37 две линии, в результате чего в центре города без электричества остались 990 потребителей, в их числе торговый центр Tasku и тартуский рынок. Читать далее...

Куда подевался снег?

В последние несколько лет зима не радует жителей Эстонии снежной погодой. Не стал исключением и 2017 год. А какая погода была семь лет назад? Смотрите и сравнивайте фотографии одних и тех же мест в 2017 и 2010 годах. Смотреть фото...

Чем может грозить покупка квартиры, в которой живет наниматель

Если вы покупаете квартиру не для себя, а для дальнейшей сдачи в аренду, прислушайтесь к советам специалиста по недвижимости и аналитика Тыну Тоомпарка. Читать далее...

Президент Эстонии помиловала осужденного за налоговые преступления

Президент Керсти Кальюлайд подписала вчера решение о помиловании признанного виновным в налоговых преступлениях и приговоренного к тюремному заключению Хенрика Антсова. Мужчина сможет встретить Рождество уже в кругу семьи. Читать далее...

ДТП на злосчастном перекрестке

Вчера при столкновении фургона и легкового автомобиля пострадали три человека: скорая помощь доставила с места ДТП в больницу женщину и двух детей. Читать далее...

В каком магазине дешевле всего купить продукты на праздничный стол

Портал Tarbija24 сравнил стоимость в различных магазинах традиционных для рождественского стола угощений. Читать далее...

Фото: микроавтобус с молодыми футболистами попал в ДТП на шоссе Таллинн-Тарту

Сегодня днем на шоссе Таллинн-Тарту произошло ДТП, в которое попал микроавтобус, перевозивший подростков. К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Читать далее...

В соцсетях сообщили о смерти Алексея Навального

Все репосты оказались со ссылкой на фейковый паблик интернет-издания "Медуза". Сам оппозиционер, узнав о своих массовых "сетевых похоронах", сообщил, что он жив, сидит дома и ест пельмени. Читать далее...