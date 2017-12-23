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Тяжелая авария в Харьюмаа: автомобиль разорвало пополам, пострадали пять человек (фото, видео)

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Сегодня днем в Харьюском уезде произошла тяжелая авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля и пострадали пять человек. Среди пострадавших девятилетний ребенок.

Авария произошла в 15.40 около Саунавялья. Столкнулись автомобили Volkswagen и Ford. Скорая помощь увезла с места происшествия в больницу пять человек, сообщили порталу Postimees.ee в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, травмы пострадавших не являются опасными для жизни.

В субботу вечером на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы, дорожную ситуацию ухудшают дожди. Полиция отмечает, что к ним поступают сообщения о ДТП со всей Эстонии.

Полиция просит водителей быть крайне внимательными на дорогах и учитывать плохие погодные условия.

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