Тяжелая авария в Харьюмаа: автомобиль разорвало пополам, пострадали пять человек (фото, видео)1
23 декабря 2017 г., 17:22
Сегодня днем в Харьюском уезде произошла тяжелая авария, в которой столкнулись два легковых автомобиля и пострадали пять человек. Среди пострадавших девятилетний ребенок.
Авария произошла в 15.40 около Саунавялья. Столкнулись автомобили Volkswagen и Ford. Скорая помощь увезла с места происшествия в больницу пять человек, сообщили порталу Postimees.ee в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.
По предварительным данным, травмы пострадавших не являются опасными для жизни.
В субботу вечером на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы, дорожную ситуацию ухудшают дожди. Полиция отмечает, что к ним поступают сообщения о ДТП со всей Эстонии.
Полиция просит водителей быть крайне внимательными на дорогах и учитывать плохие погодные условия.