Тяжелая авария в Харьюмаа: автомобиль разорвало пополам, пострадали пять человек (фото, видео)

Авария произошла в 15.40 около Саунавялья. Столкнулись автомобили Volkswagen и Ford. Скорая помощь увезла с места происшествия в больницу пять человек, сообщили порталу Postimees.ee в пресс-службе Департамента полиции и погранохраны.

По предварительным данным, травмы пострадавших не являются опасными для жизни.

В субботу вечером на дорогах Эстонии велика опасность гололедицы, дорожную ситуацию ухудшают дожди. Полиция отмечает, что к ним поступают сообщения о ДТП со всей Эстонии.

Полиция просит водителей быть крайне внимательными на дорогах и учитывать плохие погодные условия.