В Ида-Вирумаа в тяжелой аварии погиб водитель BMW (видео)

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся в сторону Нарвы автомобиль BMW столкнулся с двигавшимся навстречу грузовым автомобилем с латвийскими регистрационным номером, за рулем которого находился мужчина 1952 года рождения.

С грузовиком и BMW в свою очередь столкнулись легковые автомобили Honda и Renault. С места происшествия скорая доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомобиля Renault, мужчину 1974 года рождения. Пассажиров в BMW, Renault и грузовом автомобиле не было. Находившиеся в автомобиле Honda люди не пострадали.

Личность погибшего установлена, за рулем BMW был 33-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля был трезв, возможное опьянение водителя BMW выяснит экспертиза.

На момент ДТП были сложные погодные условия и видимость была ограничена.

„Крайне прискорбно, что настолько трагическое ДТП произошло в канун праздников. Подробности и причины сегодняшнего тяжелого ДТП выяснит уголовное делопроизводство", – сказал оперативный руководитель Идаской префектуры Алар Кару.

"Я прошу всех участников дорожного движения быть очень внимательными на дорогах и выбирать безопасную скорость движения, которая будет соответствовать погодным условиям. Обязательно запаситесь временем, чтобы в дороге не прошлось торопиться".

На данный момент на месте происшествия движение затруднено и движение перенаправлено через Люганузе. Полиция сообщит дополнительную информацию о данном происшествии при первой возможности.