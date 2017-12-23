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Помогите! Мужчина неожиданно ушел из дома и пропал

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ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 43-летнего Майта, который неожиданно ушел из дома и пропал.

По словам полевого руководителя Вильяндиской полиции Александра Трейала, последний раз близкие контактировали с мужчиной 22 декабря вечером. После этого он внезапно ушел из дома и до сих пор не вернулся. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию.

«Вместе с близкими мы связалась со знакомыми и друзьями мужчины, но никто ничего не знает о местонахождении Майта», - сказал Трейал, добавив, что он оставил дома телефон и поэтому невозможно узнать попал ли он в беду и нуждается ли в помощи.

Если Майту помощь не нужна, то он мог бы сообщить об этом стражам правопорядка при первой же возможности.

Рост Майта около 190 сантиметров. У него короткие светлые волосы. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные штаны и черные кроссовки. На голове у Майта может быть кепка.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру телефона 112.

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