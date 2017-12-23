Помогите! Мужчина неожиданно ушел из дома и пропал

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 43-летнего Майта, который неожиданно ушел из дома и пропал.
По словам полевого руководителя Вильяндиской полиции Александра Трейала, последний раз близкие контактировали с мужчиной 22 декабря вечером. После этого он внезапно ушел из дома и до сих пор не вернулся. Обеспокоенная семья обратилась за помощью в полицию.
«Вместе с близкими мы связалась со знакомыми и друзьями мужчины, но никто ничего не знает о местонахождении Майта», - сказал Трейал, добавив, что он оставил дома телефон и поэтому невозможно узнать попал ли он в беду и нуждается ли в помощи.
Если Майту помощь не нужна, то он мог бы сообщить об этом стражам правопорядка при первой же возможности.
Рост Майта около 190 сантиметров. У него короткие светлые волосы. На нем была темно-синяя куртка, черные спортивные штаны и черные кроссовки. На голове у Майта может быть кепка.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру телефона 112.