Неужели? Известное издание, похоже, что-то напутало в отношении Эстонии

До Рождества остается совсем немного и за несколько дней до праздников авторитетное издание Lonely Planet опубликовало советы путешественникам, которые хотят встретить Рождество под аккомпанемент снега.
Издание приводит список стран, в которых, вероятнее всего, на Рождество выпадет снег, пишет портал Reisile.
К удивлению, достаточно высокое место в этом списке занимает Эстония. При этом местные синоптики прогнозируют плюсовую температуру, а снег если и обещают, то только мокрый.
Вот список из десяти стран, в которых, по мнению издания, пойдет снег. Издание опиралось при составлении списка на данные портала Vouchercloud. Вероятность выпадения снега указана в процентах.
Рейтинг Lonely Planet:
1. Россия – 60.89 процента
2. Белоруссия – 52.82 процента
3. Финляндия – 49.19 процента
4. Эстония– 49.19 процента
5. Литва – 48.39 процента
6. Гренландия – 47.18 процента
7. Казахстан – 43.95 процента
8. Канада – 43.55 процента
9. Украина – 43.15 процента
10. Исландия – 42.34 процента