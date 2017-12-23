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Неужели? Известное издание, похоже, что-то напутало в отношении Эстонии

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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

До Рождества остается совсем немного и за несколько дней до праздников авторитетное издание Lonely Planet опубликовало советы путешественникам, которые хотят встретить Рождество под аккомпанемент снега.

Издание приводит список стран, в которых, вероятнее всего, на Рождество выпадет снег, пишет портал Reisile.

К удивлению, достаточно высокое место в этом списке занимает Эстония. При этом местные синоптики прогнозируют плюсовую температуру, а снег если и обещают, то только мокрый.

Вот список из десяти стран, в которых, по мнению издания, пойдет снег. Издание опиралось при составлении списка на данные портала Vouchercloud. Вероятность выпадения снега указана в процентах.

Рейтинг Lonely Planet:

1. Россия – 60.89 процента

2. Белоруссия – 52.82 процента

3. Финляндия – 49.19 процента

4. Эстония– 49.19 процента

5. Литва – 48.39 процента

6. Гренландия – 47.18 процента

7. Казахстан – 43.95 процента

8. Канада – 43.55 процента

9. Украина – 43.15 процента

10. Исландия – 42.34 процента

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