Неужели? Известное издание, похоже, что-то напутало в отношении Эстонии

Издание приводит список стран, в которых, вероятнее всего, на Рождество выпадет снег, пишет портал Reisile.

К удивлению, достаточно высокое место в этом списке занимает Эстония. При этом местные синоптики прогнозируют плюсовую температуру, а снег если и обещают, то только мокрый.

Вот список из десяти стран, в которых, по мнению издания, пойдет снег. Издание опиралось при составлении списка на данные портала Vouchercloud. Вероятность выпадения снега указана в процентах.