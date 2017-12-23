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На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два автомобиля

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ФОТО: Postimees.ee

Сегодня вечером в Ляэне-Вируском уезде на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля, и пострадал один человек. На данный момент движение направляется в объезд.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции рассказал порталу Postimees.ee, что сообщение об аварии поступило в полицию в 17.42. Аварии произошла в волости Хальяла на 84 километре шоссе Таллинн-Нарва. Скорая помощь увезла с места происшествия одного человека в больницу.

Дорога в месте аварии была перекрыта. Автомобили направлялись в объезд через Ванамыйза. В 19.34 движение было восстановлено.

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