На шоссе Таллинн-Нарва столкнулись два автомобиля
23 декабря 2017 г., 19:46
Сегодня вечером в Ляэне-Вируском уезде на шоссе Таллинн-Нарва произошла авария, в которой столкнулись два автомобиля, и пострадал один человек. На данный момент движение направляется в объезд.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции рассказал порталу Postimees.ee, что сообщение об аварии поступило в полицию в 17.42. Аварии произошла в волости Хальяла на 84 километре шоссе Таллинн-Нарва. Скорая помощь увезла с места происшествия одного человека в больницу.
Дорога в месте аварии была перекрыта. Автомобили направлялись в объезд через Ванамыйза. В 19.34 движение было восстановлено.