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Сегодняшний опыт водителя: ехать пришлось, судорожно вцепившись в руль, машина вытворяла странные фокусы

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ФОТО: Elmo Riig

Водитель, ехавший сегодня из Йыгева в Вильянди водитель Имре, рассказал о своем опыте. Из-за ужасных погодных условий ему пришлось ехать очень медленно в колонне автомобилей, судорожно вцепившись в руль, пишет Sakala.

По словам Имре, погодные условия сегодня очень плохие. «Я во время всего пути судорожно держался за руль, а машина вытворяла различные странные фокусы. Очень неудобно было ехать», - признался Имре, добавив, что быстрее 70 км/ч он ехать не рискнул.

Водитель отметил, что ехал в колонне автомобилей, которая двигалась в одном темпе. Машин в канаве он за время своего пути не заметил.

«Все хотят доехать домой здоровыми, гнать смысла нет», - отметил Имре.

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