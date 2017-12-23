Сегодняшний опыт водителя: ехать пришлось, судорожно вцепившись в руль, машина вытворяла странные фокусы

По словам Имре, погодные условия сегодня очень плохие. «Я во время всего пути судорожно держался за руль, а машина вытворяла различные странные фокусы. Очень неудобно было ехать», - признался Имре, добавив, что быстрее 70 км/ч он ехать не рискнул.

Водитель отметил, что ехал в колонне автомобилей, которая двигалась в одном темпе. Машин в канаве он за время своего пути не заметил.

«Все хотят доехать домой здоровыми, гнать смысла нет», - отметил Имре.