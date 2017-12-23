Сегодняшний опыт водителя: ехать пришлось, судорожно вцепившись в руль, машина вытворяла странные фокусы

Сегодняшний опыт водителя: ехать пришлось, судорожно вцепившись в руль, машина вытворяла странные фокусы1
23 декабря 2017 г., 20:35
Водитель, ехавший сегодня из Йыгева в Вильянди водитель Имре, рассказал о своем опыте. Из-за ужасных погодных условий ему пришлось ехать очень медленно в колонне автомобилей, судорожно вцепившись в руль, пишет Sakala.
По словам Имре, погодные условия сегодня очень плохие. «Я во время всего пути судорожно держался за руль, а машина вытворяла различные странные фокусы. Очень неудобно было ехать», - признался Имре, добавив, что быстрее 70 км/ч он ехать не рискнул.
Водитель отметил, что ехал в колонне автомобилей, которая двигалась в одном темпе. Машин в канаве он за время своего пути не заметил.
«Все хотят доехать домой здоровыми, гнать смысла нет», - отметил Имре.