Более тысячи чемоданов застряли в аэропорту Хельсинки

Опоздавшие сумки и чемоданы планируется доставить владельцам в течение субботы и воскресенья, сообщает портал Yle.fi.

Finnair приносит извинения пассажирам, чьи рождественские праздники подпортили проблемы с багажом.

Авиакомпания Finnair также предупредила своих клиентов о возможных задержках рейсов из-за плохой погоды.