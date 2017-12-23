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Более тысячи чемоданов застряли в аэропорту Хельсинки

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ФОТО: ANTTI AIMO-KOIVISTO/AFP

Более тысячи чемоданов застряли в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Причиной тому запрет Союза работников гражданской авиации на сверхурочные часы, сообщают из отдела коммуникаций Finnair.

Опоздавшие сумки и чемоданы планируется доставить владельцам в течение субботы и воскресенья, сообщает портал Yle.fi.

Finnair приносит извинения пассажирам, чьи рождественские праздники подпортили проблемы с багажом.

Авиакомпания Finnair также предупредила своих клиентов о возможных задержках рейсов из-за плохой погоды.

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