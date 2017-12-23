Более тысячи чемоданов застряли в аэропорту Хельсинки
23 декабря 2017 г., 20:58
Более тысячи чемоданов застряли в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Причиной тому запрет Союза работников гражданской авиации на сверхурочные часы, сообщают из отдела коммуникаций Finnair.
Опоздавшие сумки и чемоданы планируется доставить владельцам в течение субботы и воскресенья, сообщает портал Yle.fi.
Finnair приносит извинения пассажирам, чьи рождественские праздники подпортили проблемы с багажом.
Авиакомпания Finnair также предупредила своих клиентов о возможных задержках рейсов из-за плохой погоды.