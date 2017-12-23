В Эстонии могут появиться «автобусы по вызову»
23 декабря 2017 г., 21:25
В Рийгикогу обсуждают идею о введении в Эстонии услуги "автобус по вызову", а поводом для реформ послужила низкая загруженность общественного транспорта на некоторых маршрутах.
Услуга может коснуться пассажирских автобусов, порой курсирующих между поселками пустыми, а специальное приложение в смартфоне или звонок в автобусную фирму поможет вызвать автобус, что сэкономит деньги и время, сообщает портал Rus.err.ee.
Однако к таким изменениям придется долго привыкать, так как это значит, что общественный транспорт перестанет ходить по расписанию, а только тогда, когда автобус будет заполнен пассажирами полностью или наполовину.