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В Эстонии могут появиться «автобусы по вызову»

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ФОТО: Kalev Saar / Postimees

В Рийгикогу обсуждают идею о введении в Эстонии услуги "автобус по вызову", а поводом для реформ послужила низкая загруженность общественного транспорта на некоторых маршрутах.

Услуга может коснуться пассажирских автобусов, порой курсирующих между поселками пустыми, а специальное приложение в смартфоне или звонок в автобусную фирму поможет вызвать автобус, что сэкономит деньги и время, сообщает портал Rus.err.ee.

Однако к таким изменениям придется долго привыкать, так как это значит, что общественный транспорт перестанет ходить по расписанию, а только тогда, когда автобус будет заполнен пассажирами полностью или наполовину.

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