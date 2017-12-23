В Эстонии могут появиться «автобусы по вызову»

Услуга может коснуться пассажирских автобусов, порой курсирующих между поселками пустыми, а специальное приложение в смартфоне или звонок в автобусную фирму поможет вызвать автобус, что сэкономит деньги и время, сообщает портал Rus.err.ee.

Однако к таким изменениям придется долго привыкать, так как это значит, что общественный транспорт перестанет ходить по расписанию, а только тогда, когда автобус будет заполнен пассажирами полностью или наполовину.