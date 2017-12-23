Фото: в Таллинне на площади Вабадузе ограбили R-kiosk

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры устанавливает личность мужчины, которого подозревают в совершении разбоя в Таллинне на площади Вабадузе.

Сегодня, 23 декабря, около 20 часов полиция получила вызов на площадь Вабадузе. По первоначальным данным, неизвестный мужчина зашел в R-Kiosk на площади Вабадузе и, угрожая битой, потребовал у кассира деньги.

Мужчина покинул R-Kiosk с наличными. По первоначальным данным, сумма ущерба составила 150 евро. Никто в данном происшествии не пострадал.

Подозреваемый – мужчина 40-45 лет, роста 175 см, плотного телосложения. На нем была темно-синяя куртка или толстовка с капюшоном и темные брюки. На нем могла также быть сумка-пояс синего цвета. Лицо мужчины было закрыто лыжной маской. Он говорил по-эстонски.

Ведущий следователь криминального бюро Пыхьяской префектуры Хиско Варес просит помощи общественности в установлении личности мужчины.

"Просим всех, кто видел соответствующего описанию мужчину, который шел в это время в сторону Старого города, сообщить об этом полиции. Для того, чтобы задержать подозреваемого, ценен каждый фрагмент информации", – подчеркнул Варес.

Информацию просим сообщить в криминальное бюро Пыхьяской префектуры по номеру 5690 4272.

По данному происшествию было начато уголовное делопроизводство, которое ведет криминальное бюро Пыхьяской префектуры, уголовным производством руководит Пыхьяская окружная прокуратура.