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Фото: крытый бассейн сгорел дотла, подозревают поджог

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В субботу вечером в Рапламаа в Ярваканди пожар уничтожил пустующее здание бассейна. Вероятно, причиной возгорания стал поджог.

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 22.45. Когда прибыли спасатели, здание было уже целиком охвачено пламенем. Первыми прибывшие на место спасатели из Ярваканди приняли меры, чтобы огонь не перекинулся на находящийся поблизости молодежный центр, находящийся всего в нескольких метрах от сгоревшего здания.

В тушении пожара приняли участие спасатели из Ярваканди, Рапла и Пярну-Яагупи, волонтеры и медики.

Местные жители рассказали, что прежде, чем начался пожар, у здания крутилась компания подростков, которые развели внутри костер, из-за чего и произошло возгорание. Эту информацию проверяет полиция.

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