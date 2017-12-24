Фото: крытый бассейн сгорел дотла, подозревают поджог

Сообщение о пожаре поступило в Центр тревоги в 22.45. Когда прибыли спасатели, здание было уже целиком охвачено пламенем. Первыми прибывшие на место спасатели из Ярваканди приняли меры, чтобы огонь не перекинулся на находящийся поблизости молодежный центр, находящийся всего в нескольких метрах от сгоревшего здания.

В тушении пожара приняли участие спасатели из Ярваканди, Рапла и Пярну-Яагупи, волонтеры и медики.

Местные жители рассказали, что прежде, чем начался пожар, у здания крутилась компания подростков, которые развели внутри костер, из-за чего и произошло возгорание. Эту информацию проверяет полиция.