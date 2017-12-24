Емелин слез с печи

Никита Кучеров снова обошел Александра Овечкина в споре лучших снайперов. Пока Ови молчит уже третий матч, Кучеров забил во встрече с "Миннесотой" 24-ю шайбу и занял единоличное первое место в гонке снайперов. Россиянин набирает очки (5+6) в 7-м матче подряд. Владислав Наместников отметился одним ассистом.

Павел Бучневич набрал 25-е очко в сезоне, отметившись в матче "Рейнджеров" с "Торонто" голевым пасом.

Во встрече "Филадельфии" и "Коламбуса" (1:1) россияне поучаствовали во всех голах - Иван Проворов забросил шайбу, а Артемий Панарин ассистировал Сету Джонсу.

Сергей Бобровский отразил 30 бросков и все послематчевые буллиты, став первой звездой встречи.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский в игре с «Миннесотой» (3:0) парировал все 22 броска и был признан первой звездой матча. Россиянин одержал 23-ю победу в сезоне (4-ю сухую), упрочив лидерство среди голкиперов. При этом Василевский повторил результат прошлого сезона, когда он выиграл 23 матча из 50.

Наиль Якупов из "Колорадо" прервал девятиматчевую сухую серию, отличившись в матче с "Аризоной", в том же матче защитник "Лавин" Никита Задоров отдал результативный пас, ставший восьмым результативным действием игрока в 30 матчей.

Защитник-домосед "Нэшвилла" Алексей Емелин в матче с "Далласом" (3:4 Б) открыл счет на 34-й секунде. Это первая шайба россиянина за "Предаторс" и 15-я – в чемпионатах НХЛ, где он ранее выступал за "Монреаль". В 34 играх сезона на счету Емелина 6 (1+5) очков.

Владимир Тарасенко ("Сент-Луис") точной передачей помог забросить "Блюзменам" третью шайбу и одержать победу над "Ванкувером".

Айлендерс – Виннипег – 5:2 (3:1, 0:0, 2:1)

Бостон – Детройт – 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Рейнджерс – Торонто – 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Коламбус – Филадельфия – 2:1 (1:0, 0:1, 0:0)

Каролина – Баффало – 4:2 (1:0, 3:2, 0:0)

Питтсбург – Анахайм – 0:4 (0:2, 0:2, 0:0)

Нью-Джерси – Чикаго – 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Флорида – Оттава – 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Тампа-Бэй – Миннесота – 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Эдмонтон – Монреаль – 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Даллас – Нэшвилл – 4:3 (1:2, 2:0, 0:1)

Аризона – Колорадо – 2:6 (0:0, 1:4, 1:2)

Вегас – Вашингтон – 3:0 (3:0, 0:0, 0:0)

Сан-Хосе – Лос-Анджелес – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Ванкувер – Сент-Луис – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)