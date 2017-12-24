Черный день перед Рождеством: один погибший, 13 пострадавших

Трагическая авария произошла в 15.45 в Ида-Вирумаа в волости Люганузе на 140 километре шоссе Таллинн-Нарва. 33-летний водитель, находившийся за рулем BMW 740, потерял управление над транспортным средством и столкнулся с ехавшим навстречу грузовиком Scania R440 с латвийскими номерами, за рулем которого был 65-летний мужчина. В результате столкновения грузовик врезался также в ехавший навстречу Renault Megane, за рулем которого был 43-летний водитель, а затем - в Honda Civic 4D, которым управляла 26-летняя женщина. Водитель BMW погиб на месте происшествия. Скорая доставила в больницу для проверки здоровья водителя автомобиля Renault, находившиеся в автомобиле Honda люди не пострадали.

Дорожные условия в момент ДТП были сложные - шел снег, видимость была ограничена. Из-за аварии дорога была закрыта на четыре часа. Водитель грузовика был трезв, возможное опьянение погибшего выяснит экспертиза. Подробности ДТП выясняются.

Первое за день ДТП произошло в 12.57 в Таллинне в Ласнамяэ: во дворе у дома по улице Кярбери, 4, 44-летний водитель на Opel Zafira, сдавая назад, сбил 62-летнюю женщину. Скорая доставила пострадавшую в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Вторая авария произошла в 13.18 в волости Йыгева на 37 километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете. 29-летняя женщина на Peugeot 307 на пологом повороте налево вылетела вправо в кювет. Скорая доставила пострадавшую в Клинику Тартуского университета.

В 15.40 в полицию поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Саку в деревне Каямаа. Volkswagen Polo под управлением 26-летней женщины попал в боковое скольжение и столкнулся с ехавшим навстречу Ford Galaxy, за рулем которого был 47-летний мужчина. Скорая доставила в Северо-эстонскую региональную больницу водителя Volkswagen и его 53-летнюю пассажирку, а также 73-летнюю пассажирку Ford. Находившуюся в Ford девятилетнюю девочку доставили в Таллиннскую детскую больницу.

Пятое ДТП произошло около 16 часов неподалеку от больницы Ряпина у дома по адресу Айа, 10. 27-летний водитель Kia Sorento выезжал со двора задним ходом. Сзади у внедорожника был прицеп, с которым водитель не справился и наехал им на 54-летнюю женщину. Скорая доставила пострадавшую в Клинику Тартуского университета.

Шестая авария произошла в 16.01 в Таллинне на перекрестке улиц Теллискиви и Ристику. 30-летняя женщина на Volkswagen Polo сбила мужчина на регулируемом пешеходном переходе. Личность пострадавшего устанавливается. Скорая доставила его в Северо-эстонскую региональную больницу.

Седьмое ДТП произошло в 16.45 в Ляэне-Вирумаа в волости Тапа на 141 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. Ford Focus, за рулем которого находилась 37-летняя женщина, вылетел вправо с дороги и перевернулся на крышу. Скорая доставила в Ракверескую больницу водителя и пассажиров Ford - 17-летнюю девушку и девочку шести лет.

Восьмая авария произошла в 17.35 в Ляэне-Вирумаа в волости Хальяла на 84 километре шоссе Таллинн-Нарва. 53-летний водитель не справился с управлением Opel Vectra Caravan, автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с Toyota Auris, за рулем которой был 50-летний мужчина. Скорая доставила водителя Toyota в Ракверескую больницу.