В Москве стюардесса выпала из самолета

"При закрытии задней двери бортпроводница поскользнулась и упала на перрон. Ее оперативно госпитализировали. В настоящий момент ей уже оказали медицинскую помощь, и она покинула больницу", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным табло сайта "ЮТэйра", самолет выполнял рейс "Москва-Ханты-Мансийск" 23 декабря. Вылет был запланирован на 22:30 по Москве, однако был перенесен на 23:08.

В пресс-службе отметили, что авиакомпания окажет сотруднице поддержку.

Причины случившегося выясняются.